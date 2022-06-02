Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sahaya indi - Son Dakika
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Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sahaya indi

02.06.2022 10:48

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sahaya indi Savunma sanayisi ve tarım teknolojileri alanlarına ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bu yıl ilk kez lisans öğrencilerini ağırlayacak Savunma sanayisi ve tarım teknolojileri alanlarına ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi...

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sahaya indi

Savunma sanayisi ve tarım teknolojileri alanlarına ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bu yıl ilk kez lisans öğrencilerini ağırlayacak

SİVAS - Savunma sanayisi ve tarım teknolojileri alanlarına ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bu yıl ilk kez lisans öğrencilerini ağırlayacak.

Sivas'ta 3 yıl önce resmen kurulan ve iki yıldır doktora ve yüksek lisans öğrencilerini kabul eden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bu yıl ilk kez lisans öğrencilerini kabul edecek. Türkiye'nin önce gelen havacılık ve savunma sanayisi kuruluşları ile iş birliği yapan üniversite, öğrencilerine bu alanlarda iş bulma imkanı sunuyor.

Savunma sanayisi ve tarım teknolojileri alanlarında ihtisaslaşan üniversite bu yıl, Tarım Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine öğrenci kabul edecek.

Türkiye'nin en genç üniversitelerinden birisi olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi mesleklerin ve fakültelerin tanıtımı için Sivas Tarihi Kent Meydanında "Şehir Buluşması" gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü ile başlayan programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, rektör yardımcıları, fakülte dekarları, akademisyenler ve yüksek lisans öğrencileri de katıldı. Etkinlikte kurulan fakülte stantlarında öğrencilere ve velilere üniversite ve sağlanan iş imkanları hakkında bilgiler veridi.

Burada konuşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi kuruluşlarında öğrencilerine iş imkanı sağladıklarını ifade edip, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Şehir Buluşmaları çerçevesinde Tarihi Kent Meydanında stantlarımızı açtık. Tarım Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi stantları açıldı. Temel amacımız, bu yıl lisans eğitimine başlayacak adaylarımızın meslekleri ve üniversitemizi tanımalarıdır. Üniversitemiz 2 yıl önce lisans eğitimine başladı. Avunma sanayi ve tarım teknolojileri alanında ihtisaslaşması, uzmanlaşması ön görülen bir üniversitedir. Bu çerçevede özel şirketlerle anlaşmalar yaptık. Yüksek lisans yapan öğrencilerimiz buralarda çalışmaya başladı. Bu geliştirdiğimiz yeni eğitim modeli ile öğrencilerimizin ülkemizin en önce gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketlerinde iş bulma imkanı buldular. Bu üç standımızda sürekli araştırma görevlilerimiz ve idari personellerimiz bulunmakta. Hem gençlere hem ailelere meslek ve üniversitemizin tanıtımını gerçekleştirirken yeni kurulan üniversitemizin gelecekteki planlamaları hakkında da bilgiler verilmektedir." dedi.

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sahaya indi
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sahaya indi
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sahaya indi
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sahaya indi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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