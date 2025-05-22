BİLKART elektronik ödeme sistemi kart satışları başladı - Son Dakika
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Yerel

BİLKART elektronik ödeme sistemi kart satışları başladı

BİLKART elektronik ödeme sistemi kart satışları başladı
22.05.2025 11:18  Güncelleme: 11:19
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Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan çalışma kapsamında Haziran ayının ilk haftasında hizmete sunulması planlanan elektronik ödeme sistemi (kartlı sistem) için kullanılacak kartların satışı başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan çalışma kapsamında Haziran ayının ilk haftasında hizmete sunulması planlanan elektronik ödeme sistemi (kartlı sistem) için kullanılacak kartların satışı başladı.

Elektronik ödeme sisteminde kullanılacak BİLKART (tam kartlar), Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisleri'nden temin edilebilecek. 65 yaş üstü, öğrenci ve engelli vatandaşların kullanacağı BİLKART (indirimli kartlar) ise, Kent Lokantası ile Şehitler Parkı arasında bulunan Kişiselleştirme Noktası'ndan alınabilecek. Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Başlayacak yeni uygulama ile vatandaş için tam kart bedeli 100 TL, bayi için tam kart bedeli 90 TL olacak. Kişiselleştirilmiş (65 yaş, engelli ve öğrenci) kart bedeli ise 100 TL olacak. Kişiselleştirilmiş vize bedelinin bir yıllık için 50 TL olacağı kartlı sistemde tam biniş için kredi kartı ücreti 30 TL; tam kişi Qr bilet satışı ise 30 TL olacak. Ayrıca sanal kart bedeli 100 TL olurken, NFC (tek kullanımlık bilet) ücreti 30 TL, kayıp kart başvurusu ve kart yenileme ücreti ise 150 TL olarak belirlendi. Kara listeye (asıl kullanım yeri ve amacı dışında kullanılmasının tespiti) düşen kartlar için ise kişiselleştirme bedeli 500 TL olacak. Yapılan yeni düzenlemeye göre ise elektronik ödeme sisteminde şehir için normal ücret 25 TL, yüksek hızlı tren istasyonu, yeni otobüs terminali ve Gölpark 30 TL, H6 hattı okullar bölgesi 23 TL Küplü, Başköy ve Gülümbe köyleri ise 28 TL olarak belirlenirken, öğrenci ücreti ise 17 TL olacak" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BİLKART elektronik ödeme sistemi kart satışları başladı - Son Dakika

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