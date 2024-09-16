BİLSEM'li Eğitimciler Sakarya'da Tarih ve Doğa Keşfine Çıktı - Son Dakika
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BİLSEM'li Eğitimciler Sakarya'da Tarih ve Doğa Keşfine Çıktı

BİLSEM\'li Eğitimciler Sakarya\'da Tarih ve Doğa Keşfine Çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin farklı illerinden gelen BİLSEM'li öğretmenlere il ormanını ve Taraklı'nın tarihi yerlerini keşfetme fırsatı sundu. Eğitimciler, eşsiz doğanın ve Osmanlı mirasının tadını çıkardı.

16.09.2024 17:37  Güncelleme: 17:38
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin farklı illerinden ziyarete gelen BİLSEM'li öğretmenlere Sakarya'nın güzelliklerini keşfetmeleri için rehberlik etti. Eğitimciler öncelikle İl Ormanı'nın cennet tabiatını, sonra Osmanlı mirası Taraklı'daki tarihi değerlerini keşfetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan turizm ve tanıtım gezilerine ara vermeden devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlere şehrin en güzel köşelerini keşfetme, tanıma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in son misafirleri ise Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) görev yapan eğitimciler oldu. Akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan 40 kişilik grup, Sapanca ve Taraklı'da keyifli bir geziye çıktı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen eğitimciler ilk olarak İl Ormanı ve Tabiat Parkı'nın eşsiz tabiatıyla buluştu. Burada yeşilin her tonunu keşfeden ve keyifli bir orman gezisi yapan eğitimciler daha sonra Osmanlı mirası Taraklı'ya hareket etti. Tarihi II. Bayezid Köprüsü, Kuva-i Milliye Müzesi ve Sakin Şehir Taraklı'nın asırlık sokaklarını gezen heyet, tarihte yolculuğa çıktı. Büyükşehir'in rehberliğinde adım attıkları her bölgeyle ilgili bilgi sahibi olan misafirler, günü çekildikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Misafir eğitimciler, Büyükşehir Belediyesi'ne misafirperverliği ve gezi hizmeti sebebiyle teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BİLSEM'li Eğitimciler Sakarya'da Tarih ve Doğa Keşfine Çıktı - Son Dakika

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