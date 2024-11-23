Binali Yıldırım ve Erzincanlılar Kartal'da Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Binali Yıldırım ve Erzincanlılar Kartal'da Kahvaltıda Buluştu

Binali Yıldırım ve Erzincanlılar Kartal\'da Kahvaltıda Buluştu

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile birlikte Kartal'daki Cemevi'nde Erzincanlılarla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Buluşma birlik ve kardeşlik duygularıyla anlam kazandı.

23.11.2024 11:18  Güncelleme: 11:20
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile birlikte Kartal'da bulunan Cemevi'nde sabah kahvaltısında Erzincanlılarla bir araya geldi.

Kahvaltı programına Binali Yıldırım ve Vali Aydoğdu'nun yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katıldı.

Erzincanlıların yoğun olarak yaşadığı Kartal'da, sabah kahvaltısında Erzincanlılarla bir araya gelen Aydoğdu, şu ifadelere yer verdi;

"Kapıdan içeri adım attığımız andan itibaren hissettiğimiz sıcaklık ve samimiyet, Erzincan'ın kadim misafirperverliğini bir kez daha hatırlattı bize.

Kartal Cemevinde, yalnızca bir kahvaltı değil, aynı zamanda birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla yoğrulmuş anlamlı bir buluşma yaşadık.

İnsanlarımızın gönül zenginliği, bir kez daha bizi birbirimize sımsıkı bağlayan en güçlü bağımız olduğunu gösterdi.

Bu güzellikleri bize sunan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş ve bütün canlara yürekten teşekkür ediyoruz...

Bu buluşma, yalnızca bir kahvaltı değil, farklılıklarımızın zenginlik, kardeşliğimizin güç olduğunu bir kez daha hissettiğimiz bir kardeşlik sofrası oldu.

Erzincan'ın hoşgörü ve sevgi iklimini Kartal'da yaşamak ve yaşatmak, bu toprakların güzelliğini bizlere bir kez daha hatırlattı. Birlikte güçlü, kardeşlikle daimiyiz." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Binali Yıldırım ve Erzincanlılar Kartal'da Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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