Bingöl\'de \'15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü\' nöbeti tutuldu

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Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de hain darbe girişimin 8. yıl dönümünde '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü' nöbeti tutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de il protokolü ve vatandaşlar, demokrasi nöbeti için Hacı Hıdır cami önünde bir araya gelerek Genç caddesi boyunca yürüdü. İl protokolü ve vatandaşlar, demokrasi meydanına ellerinde Türk bayraklarıyla geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının ardından Vali Ahmet Hamdi Usta, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

FETÖ'cülerin milletin cesaretini hesaplayamadığını belirten Vali Usta, "Daha birkaç yıl önce, 15 Temmuz 2016 tarihinde, bu milletin imkanları ile palazlanmış FETÖ'cü bir grup; istiklal ve istikbalimize darbe vurmak, Türkiye'yi bölüp parçalamak, ülkede bir iç savaş çıkararak sosyal grupları birbiri ile çatıştırmak, Türkiye'yi terör örgütlerinin barınağı ve uluslararası müdahalelere açık hale getirmek için darbe girişiminde bulundu. 40 yıllık sinsi örgütlenmesi ile suret-i haktan görünen ve muhafazakar Anadolu insanını 'Allah' diyerek aldatan FETÖ'cü hainler bir şeyi hesaplayamamıştı. FETÖ'cü hainler bu milletin asil duruşunu, bu milletin cesaretini, ferasetini, birlik ve beraberliğini; kısacası bu milletin özgül ağırlığını hesaplayamamışlardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sokakları, meydanları, köprüleri tutun' talimatını, siyasi parti temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin vatandaşları meydanlara davet etmesini hesaplayamamışlardı. "Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır/ Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır" diyerek sokaklara, caddelere, meydanlara çıkan cesur Bingöllüler gibi tüm halkımız o gece unutulmaz bir destan yazmış; ezanların susmaması, bayrakların inmemesi uğruna 252 şehit vermiş, 2.194 vatandaşımız da gazi olmuştu. O gece, gökleri onaran mimarın da inayetiyle tarihimize "Milletin Zaferi"; karanlığın, ihanetin, işbirlikçiliğin, hezimeti olarak geçmişti" diye konuştu.

Başkan Arıkan, "Sabahın aydınlığa kavuştuğu çok önemli, unutulmaz bir geceydi"

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise, "15 Temmuz ile başlayan kara bir gece demokrasiye, büyük bir darbenin vurulmaya çalışıldığı ama halkımızın büyük desteğiyle sabahın aydınlığa kavuştuğu çok önemli, unutulmaz bir geceydi. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan o gece canını, malını ve yüreğini ortaya koyan yüce milletimizi büyük bir saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün ihanetin ve aynı gün gelen kurtuluşun ve sonucu çok güzel olan bir günün yıl dönümü. 15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi değil aynı zamanda bir milletin iradesine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığında da sembolüdür" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Pınar Hatısaru, "8 yıldır meydanlardayız ve daha nice yıllar meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Rabbim inşallah bundan sonra hainlere fırsat vermesin ve birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Programa Vali Usta'nın yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Cumhuriyet başsavcısı Abdullah Sert, BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, 15 Temmuz gazileri Onur Asutay ve Mehmet Akif Özdemir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BİNGÖL