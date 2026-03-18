Bingöl'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
Bingöl'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

Bingöl\'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
18.03.2026 13:05  Güncelleme: 13:13
Bingöl'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Bingöl'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Bingöl Şehitlik Anıtı önündeki tören çelenk sunumuyla başladı. Saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Vali Cahit Çelik, "Bizler, hem mukaddesatı için ölmeyi göze alan hem de hakikat uğruna canlarını vermiş aziz şehitlerini asla unutmayan bir kültürün mensuplarıyız. Bizler türedi bir uygarlığı değil, toprağı şehit kanlarıyla vatan kılmış bir medeniyetin temsilcileriyiz. Onun için tarihimize ve şehitlerimize karşı daima hassas ve duyarlı olmalıyız. Tıpkı istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.' Evet, bugün üzerinde bulunduğumuz bu topraklar; sadece bir mekan, bölge, coğrafya değildir. Bu topraklar, kayıt altına alınmamış sayısız kahramanlık hikayesinin yazıldığı bir hakikat arşividir" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İl Müftüsü Orhan İmamoğlu tarafından dua edildi. Ardından şehitlik ziyareti yapılarak karanfil bırakıldı.

Törene Vali Cahit Çelik, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Müftüsü Orhan İmamoğlu, kurum amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bingöl'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı - Son Dakika
