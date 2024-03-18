Bingöl\'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi\'nin 109\'uncu yıldönümü anma programı düzenlendi

Bingöl'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.
Bingöl'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Merkez şehitlik anıtında gerçekleşen programda valilik, belediye ve Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) derneği tarafından çelenk sunuldu. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından, İl müftülüğü tarafından dualar okundu. Duaların ardından şehitler anıtına il protokolü tarafından karanfil bırakıldı. 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü etkinliklerinin gün boyunca devam edeceği bildirildi.
Anma programına Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, BİŞHAK Derneği Başkanı Vahap Baysal, kurum amirleri, jandarma ve emniyet personelleri katıldı. - BİNGÖL
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