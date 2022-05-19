Bingöl'de 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler - Son Dakika
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Bingöl'de 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler

19.05.2022 13:15
Bingöl'de 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler

Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrenciler, 200 metrelik Türk bayrağıyla şehir stadyumuna yürüdü.

Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrenciler, 200 metrelik Türk bayrağıyla şehir stadyumuna yürüdü.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde öğrenciler, merkez İnönü Mahallesi'nden Çapakçur Viyadüğüne, oradan da şehir stadyumuna kadar 200 metrelik dev Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Şehir stadyumunda başlayan etkinliklerde çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, jimnastik, halk oyunları, atletizm, tekvando gibi oyunlar sergilendi.

Programda günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, "Kurutuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan 19 Mayıs 1919, tarihimizin dönüm noktası ve istiklal mücadelemizin sembolüdür. 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin asaletiyle tarih sahnesinde şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs, tüm umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 'Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması ve bağımsız mücadelemizin ilk adımıdır" dedi.

Şehir stadyumundaki etkinliğe Vali Kadir Ekinci, Garnizon Komutanı Necdet Durak, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum amirleri, öğrenciler ve aileler katıldı. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

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