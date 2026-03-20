Bingöl'de Bayram Namazı Coşkusu
Bingöl'de Bayram Namazı Coşkusu

20.03.2026 08:54
Bingöl'de vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilere akın ederek namaz kıldı.

Bingöl'de Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın ederek bayram namazını eda etti.

Bingöl'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. İl genelindeki camilerde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar saf tutarak bayram namazını kıldı. Namaz öncesinde camilerde hutbe verilerek bayramın anlam ve önemine dikkat çekildi. Verilen hutbede birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının önemine vurgu yapıldı. Kılınan bayram namazının ardından cemaat hep birlikte dua etti. Duaların ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nın coşkusunu paylaştı.

Solhan Ulu Cami İmam Hatibi Mehmet Bingöl, bayramların kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Güzel bir Ramazan ayını geçirdik. Ramazan ayı oruç ayı, bereket ayı, Kur'an ayı bizi nuruyla nurlandıran Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Bugün Müslümanlar olarak iki tane bayramı, iki tane sevinci yaşıyoruz. Birincisi oruçlarımızı güzel bir şekilde tutup Cenab-ı Hak bizlere bu ibadet fırsatını verdi. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. İkincisi de bugün Ramazan Bayramını idrak ediyoruz. Bu sevinç ve mutlulukla beraber dünyadaki Müslüman kardeşlerimize de bugün ellerin semaya kaldırıldığı, dillerin duaya durduğu bir anda kardeşlerimizin kurtuluşu için de dua etme günüdür. Bugün birlik beraberlik, kardeşlik günüdür. Bugün merhamet günüdür. Bugün anne babaların elini öpüp onların hayır dualarını alma günüdür. Bugün Müslümanların birbirlerini sevme, Müslümanların birbirleriyle daha fazla yardımlaşmada bulunmanın başlangıç günüdür. Bugün ikinci bayramı bir arada yaşıyoruz. Birincisi Ramazan Bayramı, ikincisi de cuma da bir bayramdır ve bu ikisi bir arada da yaşadığımız için daha da mutluyuz" dedi.

Bayramın ilk saatlerinde şehir genelinde manevi bir atmosfer hakim oldu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı 7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp’ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı
1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı 1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı
Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu

08:46
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı İşte yeni motorin fiyatları
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
08:45
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler
Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler
08:15
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
07:44
Mescid-i Aksa’da 59 yıl sonra bir ilk Bayramı zehir eden görüntü
Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü
07:33
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
07:28
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe
Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
