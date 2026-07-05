Bingöl'deki Çotla Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Bingöl'deki Çotla Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Bingöl\'deki Çotla Festivali renkli görüntülere sahne oldu
05.07.2026 19:14  Güncelleme: 19:19
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Bingöl'ün Genç ilçesindeki Çotla Yaylası'nda düzenlenen Çotla Festivali, binlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verilirken, terörün yerini davul seslerinin aldığı vurgulandı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çotla Yaylası'nda düzenlenen Çotla Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Çotla Festivali, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yıllar sonra yaylada yeniden bir araya gelen vatandaşlar, halaylar çekip etkinliklerle doyasıya eğlenirken, festivalde birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi. Festivalde mahalli sanatçıların konserleri, halk oyunları gösterileri, şiirler, yöresel yarışmalar ve çeşitli kültürel etkinlikler yer aldı.

Festivalin ev sahiplerinden Zikte Aşireti lideri İbrahim Ataoğlu, etkinliğin sadece bir festival olmadığını belirterek, "Çotla Zirvesi bizim için tarihi, coğrafi ve manevi anlamlar taşıyan çok özel bir yer. Yıllar önce buraya gelmek, burada buluşmak mümkün değildi. Bugün ise Bingöl'ün dört bir yanından hemşehrilerimizle burada bir araya gelerek, barış, huzur ve kardeşlik mesajı vermek istedik. İnşallah buradan yükselen bu ses ülkemize ve dünyaya huzur getirir" dedi.

Festivale katılan Mürsel Bolluk ise, geçmişte bölgede yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek, "Daha önce Çotla'da silah sesleri ve terör olayları vardı. Bugün ise insanlar burada bir araya gelip gönüllerince eğleniyor. Silah seslerinin yerini davul sesleri aldı. Türkiye'ye huzur yakışır. Huzurun devamı için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Katılımcılardan Muhammed Mert Gelen de festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Bugün burada çok güzel bir kalabalık var. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Böyle organizasyonların devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gönül Anacur ise festivale ailesiyle birlikte katıldığını belirterek, "Eskiden terör nedeniyle kimse buralara gelemiyordu. Bugün eşim ve çocuklarımla birlikte geldik. Eski oyunlarımızı izledik, çok güzel vakit geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan festival, çekilen halaylar ve çeşitli kültürel etkinliklerin ardından sona erdi. Zikte Sürdürülebilir Kalkınma Platformu (Zikte SÜRKAP) tarafından düzenlenen festivale Bingöl Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Genç Kaymakam Vekili Fahri Onay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'deki Çotla Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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