Bingöl'de dron destekli trafik denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Bingöl'de dron destekli trafik denetimleri sürüyor

Bingöl\'de dron destekli trafik denetimleri sürüyor

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli trafik denetimleri devam ediyor.

27.04.2024 20:24
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Bingöl'de dron destekli trafik denetimleri sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli trafik denetimleri devam ediyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, kent merkezinde trafik denetimleri aralıksız sürüyor. Trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde denetimler yapan ekipler, vatandaşlar emniyet kemeri ve hız konusunda da uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde; hem trafik güvenliği hem de vatandaşlarımızın can güvenliği için trafik polislerimiz dron desteği ile denetim ve uygulamalarına

Kaynak: İHA

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