Bingöl'de Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği - Son Dakika
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Bingöl'de Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği

Bingöl\'de Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği

Bingöl'de sağlık için yürüyüş düzenlendi, hareketli yaşam bilinci artırıldı.

04.10.2024 12:48
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Bingöl'de 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeni ile yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Dünya Yürüyüş Günü kapsamında "sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa" temasıyla İl Sağlık Müdürlüğü kurum yöneticileri ve personeli ile Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin katılımıyla sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında fiziksel aktivitenin yaşamdaki yerinin önemine dikkat çekmek ve toplumda hareketli yaşam bilincini artırmak amacıyla farkındalık oluşturuldu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği - Son Dakika

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