Bingöl'de Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'de Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Bingöl\'de Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Bingöl'de Gazze halkına destek için geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirildi, zulme dikkat çekildi.

02.11.2024 21:31
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Bingöl'de, Gazze halkına destek için geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlendi. Etkinlikte, Filistin'deki zulüm ve insan hakları ihlallerine dikkat çekildi. "Zalimlere meyletmeyin" ayeti hatırlatılarak, Filistin'i savunmanın tüm Müslümanların görevi olduğu vurgulandı.

Bingöl'de, Gazze halkına destek ve Siyonist işgale karşı tepkilerini göstermek için geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce duyarlı vatandaşın katıldığı etkinlikte, Gazze'de yaşanan zulme ve insan hakları ihlallerine dikkat çekildi. Yürüyüş esnasında yapılan açıklamada, "Sakın zalimlere meyletmeyin; yoksa onları saracak ateş size de dokunur" ayeti hatırlatıldı ve Filistin'in her karış toprağının korunmasının tüm Müslümanlar için bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Uydukent Mevlana Camii önünde başlayan yürüyüş AVM önünde son buldu.

Platform adına açıklamalarda bulunan Murat Demir, " Aksa Tufanı'ndan bu yana fırtınanın şiddeti Gazze ile sınırlı kalmayacaktır. Yaşananlar büyük bir değişim ve dönüşümün habercisidir. Gazze'de yaşanan vahşet ve soykırım bizlere büyük dersler vermektedir. Devlet liderleri başta olmak üzere uluslararası aktörler, devletler ve halklar, Siyonist işgale karşı izzet, şeref ve cesaretle mücadele etmekle mükelleftir. Sorumluluklarımızı yerine getirmemenin bedeli elbette ağır olacaktır. Gazze'de dökülen her kanın, canı yanan, evi yıkılan, yetim ve öksüz bırakılan her masumun feryadından hepimiz sorumluyuz. İslam coğrafyasında yaşanan bunca fitne, fesat, ayrılık, tefrika, tekfircilik, mezhepçilik, ırkçılık, cahiliye adetlerini yerle bir edecek büyük bir vaka yaşanmaktadır. Bu vaka Gazze'dir, Kudüs'tür, Filistin'in her bir karış toprağıdır, mazlumların feryadıdır. Bu vaka bir dönemin kapanmasına başka dönemin başlamasına kapı aralamıştır. İttifak, vahdet ve ittihat için somut adımların atılması gerekmektedir" dedi.

Açıklamanın devamında Demir, "Siyonistlerin anlayacağı tek dil, güçtür. Bu gücü oluşturmak, bölgesel ittifakların sağlanmasıyla olacaktır. Bu varlık savaşında Türkiye başta olmak üzere İslam ülkeleri ve özgür devletler, Siyonist işgal rejimine karşı; Filistin direnişine askeri, lojistik, maddi ve manevi destek sağlamalıdır. Devlet liderleri başta olmak üzere uluslararası aktörler, devletler ve halklar, Siyonist işgale karşı izzet, şeref ve cesaretle mücadele etmekle mükelleftir. Bir avuç kahraman mücahit, Siyonistlerin şahsında ABD'ye Avrupa ülkelerine ve dünya istikbarına karşı savaşmaktadır. Tam 13 aydır devam eden Siyonist şer ittifakının soykırım savaşında, dünya halkları Gazze'nin destansı mücadelesinin yanında durmuştur. Halklar Gazze'ye her türlü desteği sağlamaktadır. Devletleri, en az milletleri kadar cesur olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

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