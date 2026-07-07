Bingöl'de Geleneksel Dut Pekmezi Üretimi - Son Dakika
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Bingöl'de Geleneksel Dut Pekmezi Üretimi

Bingöl\'de Geleneksel Dut Pekmezi Üretimi
07.07.2026 12:38
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Bingöl'ün Servi köyünde tamamen el emeğiyle yapılan dut pekmezi, doğal yöntemlerle hazırlanıyor.

Bingöl'de yaz mevsimiyle birlikte başlayan dut pekmezi mesaisi sürüyor.

Genç ilçesi Servi köyünde üretimin tamamen el emeğiyle yapıldığı dut pekmezinde asırlık mesaisi başladı. Ağaçlardan silkelenerek toplanan dutlar kovalarla evlere taşındıktan sonra elle ezilerek büyük kazanlara alınıyor. İlk kaynatma işleminin ardından dutlar süzgeçten geçirilerek öz suyu ayrılıyor. Elde edilen dut suyu yeniden kazanlarda kaynatılarak kıvam alması sağlanıyor. Daha sonra tepsilere dökülen pekmez, güneş altında 4-5 gün bekletilerek tüketime hazır hale getiriliyor. Üretim sırasında arta kalan dut posası ise israf edilmeyerek kurutuluyor ve hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.

Dut pekmezi hazırlayan kadınlardan Fatma Dayanır, üretimin tamamen el emeğiyle yapıldığını belirterek, "Sabah erken saatlerde bahçeye gidiyoruz. Bir kişi ağaca çıkıp dutları silkeliyor, diğerleri aşağıda topluyor. Dutları eve getirip ellerimizle eziyor, kazanlarda kaynatıyoruz. Daha sonra süzüp yeniden kaynatıyor, tepsilere dökerek 4-5 gün güneşte bekletiyoruz. Geriye kalan posayı da kurutup hayvanlarımıza veriyoruz. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz" dedi.

Tamamen doğal ve nesilden nesle aktarılan geleneksel yöntemlerle hazırlanan dut pekmezi, günler süren zahmetli yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor. Bu şekilde hem köy ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölgenin önemli kültürel değerlerinden biri olarak yaşatılmaya devam ediyor. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Bingöl, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de Geleneksel Dut Pekmezi Üretimi - Son Dakika

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