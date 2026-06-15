Bingöl'de Gençlerin El Emeği Sergilendi - Son Dakika
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Bingöl'de Gençlerin El Emeği Sergilendi

Bingöl\'de Gençlerin El Emeği Sergilendi
15.06.2026 11:03
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Bingöl'de genç kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler, yıl sonu sergisinde sergilendi.

Bingöl'de genç kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri bünyesinde açılan kurslara katılan gençlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Gençlik merkezlerinde eğitim alan gençlerin hazırladığı ahşap yakma, ahşap oyma, filografi, geri dönüşüm, alçı yapımı, şönil çiçek yapımı, örgü ve çanta yapımı gibi birçok alandaki çalışmalar sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gençlik merkezlerinde gençlerin hem kişisel gelişimlerine hem de sanatsal becerilerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Hayat Becerileri Eğitmeni Esra Canlı, "Gençlik merkezinde öğrencilerimizi sanata yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizi filografi, alçı yapımı, çanta yapımı ve geri dönüşüm atölyelerine yönlendiriyoruz. Aynı zamanda psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteği de sağlıyorum" dedi.

Ahşap yakma eğitmeni Yılmaz Kaya, "Bu sezon ahşap yakma kursu verdik. Bayağı rağbet yüksekti. 64 kursiyerle kursu bitirdik. İddialı çalışmaların çıktığını gördük. Bingöl El Sanatları Derneği olarak 5 stant açtık. Su kabağı işleme, doğal ağaç işleme, ahşap rölyef ve ahşap yakma sanatıyla kurslarımızı bu sezon tamamladık" diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Yunus Bulmuş ise sergilenen tüm eserlerin gençlerin yıl boyunca verdiği emeğin ürünü olduğunu belirterek, "Gençlik merkezlerimizde gençlerimizin istek ve talepleri doğrultusunda açılan kurslarımızda bugün sergide gördüğünüz ürünlerin tamamı bir yıllık çalışmanın sonucudur. Ahşap yakma, ahşap oyma, filografi, geri dönüşüm, alçı yapımı, şönil çiçek yapımı, örgü, çanta yapımı ve benzeri birçok kursumuzla eğitimlerimize devam ediyoruz. Eğitmenlerimizin rehberliğinde gençlerimizin ortaya çıkardığı eserleri bugün vatandaşlarımızla buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Yıl sonu sergisi, vatandaşların stantları gezerek gençlerin hazırladığı eserleri incelemesinin ardından sona erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Gençlerin El Emeği Sergilendi - Son Dakika

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