Bingöl'de Jandarma Öğrencilerle Buluştu

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Bingöl'de jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya geldi

BİNGÖL - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Solhan ilçesindeki öğrencilerle bir araya gelerek, okul heyecanına ortak oldu.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, Solhan ilçesinde bulunan Eşmetaş İlkokulunda 2024-2025 yılı eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencilerle bir araya geldi. Okulun ilk günlerindeki öğrencilerin heyecanına ortak olan jandarma personeli, mesleklerinin tanıtımı ve okumanın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim köpekleriyle öğrencilere gösteri yapan jandarma personeli çocuk dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtılarak öğrencileri mutlu etti.

Jandarma, benzeri faaliyetlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.