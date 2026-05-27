Bingöl'de asırlık "Divan" geleneği bayramda yaşatıldı
Bingöl'de asırlık "Divan" geleneği bayramda yaşatıldı

27.05.2026 15:39  Güncelleme: 15:41
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde Kurban Bayramı bayramlaşması kapsamında Osmanlı'dan günümüze ulaşan 'Divan' geleneği yaşatıldı. Vali, kaymakam ve belediye başkanı vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar ve beraberindeki protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bingöl'ün Genç ilçesi Sürekli Köyü Camii'nde vatandaşlarla birlikte bayram namazını eda eden protokol üyeleri, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşarak Kurban Bayramı'nı kutladı. Program kapsamında Osmanlı döneminden günümüze kadar sürdürülen "Divan" geleneği de yaşatıldı. Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen protokol üyeleri, bayram sevincini vatandaşlarla birlikte paylaştı.

Vali Cahit Çelik, Sürekli köyünde yıllardır yaşatılan "Divan" geleneğinin kültürel birlikteliğin önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, bayramların kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

Kaymakam Muhammet Güzel ise bayramların birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu belirterek, Sürekli köyünde yaşatılan geleneğin dayanışma kültürünün önemli bir yansıması olduğunu söyledi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Bingöl, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

