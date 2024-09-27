Bingöl'de ruhsatsız silah ele geçirildi
BİNGÖL - Bingöl'de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, bir şahsın üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin çalışmaları neticesinde, 1 adet Brownig marka silah, 1adet şarjör 9 adet 9 çarpı 19 milimetre fişek bulunarak muhafaza altına alındı. Şahıs hakkında 6136 SKM suçundan adli işlem başlatıldı.
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