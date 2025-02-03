Bingöl'de Şap Hastalığına Karantina - Son Dakika
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Bingöl'de Şap Hastalığına Karantina

Bingöl\'de Şap Hastalığına Karantina

Bingöl'ün Genç ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 21 gün karantina uygulaması başlatıldı.

03.02.2025 19:57
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Bingöl'ün Genç ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 21 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "13 Ocak 2025 tarihinde ilimiz Genç ilçesinde şap hastalığı çıkmıştır. Aynı gün İlçe Müdürlüğümüz veteriner hekimlerince numune alınmış ve alınan numuneler Ankara Şap Enstitüsüne gönderilmiştir. Enstitüden alınan sonuç neticesinde Genç ilçemizde görülen şap hastalığının O tipi olduğu belirlenmiştir. Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren tüm kurumlar ile irtibata geçilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır. Şap hastalığının en büyük belirtileri ağızda salya, ağız, dil ve ayaklarda oluşan yaralardır. Şap hastalığının bulaşmasındaki en önemli etkenler hayvan, insan ve araç hareketleridir. Bu nedenle Genç ilçemizdeki (veteriner hekim kontrolündeki kesimler hariç) tüm hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Kesime gönderilen hayvanlar için her türlü temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri kesimhaneyi de kapsayacak şekilde başlatılmıştır. Alınan sıkı tedbirler sonucunda hastalık çıktığı bölgede kontrol altına alınmış, ilimizde an itibarıyla başka bir bölgeye bulaşması engellenmiştir. Bu nedenle yetiştiricilerimizin panik yapmadan işletmelerine yabancı kişileri sokmamaları, kendilerinin de başka işletmelere girip çıkmamaları, hayvan alım-satımını durdurmaları veya alacaklarsa yeni aldıkları hayvanlarını diğer hayvanlarının içine katmadan en az 21 gün başka bir bölmede karantinada tutmaları, 21 gün sonunda hastalık belirtisi göstermedikleri takdirde hayvanlarının içine katmaları, ahır girişlerinde dezenfektan veya sönmemiş kireç bulundurmaları ve aşılama için gelen veteriner hekimlere yardımcı olup tüm hayvanlarını mutlaka aşılatmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Şap hastalığı viral bir hastalık olduğundan direkt hastalığı iyileştiren bir ilaç yoktur. Hastalık ile ilgili en önemli mücadele yöntemi hareketlerin azaltılması, temizlik ve dezenfeksiyon işlemidir. Hastalık 2 yaşın altındaki hayvanlarda zaman zaman öldürücü olabilmektedir. Son günlerde gerek sözlü olarak ve gerekse bazı sosyal medya hesaplarından 'Şap hastalığı iyileştiren ilaç var. Bu ilacı kullanırsanız hayvan yemeye başlar. Bu hastalık şap değil şu ilaçları kullanın' benzeri söylemler ile yetiştiricimize ilaç satmak isteyen kişiler tespit edilmiştir. Bu kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak tarafımızca bu kişiler tespit edilip, gerekli yasal tedbirler alınmaktadır. Şap hastalığının bilinen en iyi tedavi yöntemleri yukarıda belirtilmiştir. Bunun dışında yapılacak müdahaleler hem hastalığın yayılmamasına, hem hayvanınıza ve hem de yetiştiricilerimizin ekonomisine zarar verecektir. Lütfen bu tür durumlarda İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvurunuz. Şap hastalığı ile ilgili aşılamalarımız devam etmekte olup, yapılan program çerçevesinde tüm il, ilçe, köylerimizde bulunan büyükbaş hayvanlar aşılanacaktır. Şap hastalığı insanlara bulaşmayan ancak hayvanlara zarar verdiğinden ülke ekonomisine olumsuz etkileri olan viral bir hastalıktır. Hastalığa yakalanan hayvanların sütü bulunduğu yerden dışarı çıkarılmamak kaydıyla çok iyi şekilde kaynatılarak insan beslenmesinde kullanılabilir." - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Şap Hastalığına Karantina - Son Dakika

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