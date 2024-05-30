Bingöl'de Yardım Etkinliğiyle Gazze'ye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bingöl'de Yardım Etkinliğiyle Gazze'ye Destek

Bingöl\'de Yardım Etkinliğiyle Gazze\'ye Destek

Bingöl'ün Genç ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları koordinesinde, geliri Gazze'ye gönderilmek üzere yardım etkinliği düzenlendi. Genç İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla Genç ilçesinde yardım etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 2 bin vatandaşın katıldığı etkinlikten elde edilecek olan gelir Gazze'ye gönderilecek. STK'lar koordinesinde düzenlenen etkinliğe okullar da destek verdi. El işlerinden gıdaya, ev eşyasından hediyelik eşyalara kadar birçok ürünün uygun fiyatlarla satışa sunulduğu etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden Muhammet Demirağ, 'İlçemizdeki kent meydanında okullarımız, ilçedeki STK'larımızla beraber Filistin'e destek olmak amacıyla bir etkinlik icra ettik. Buradan elde edilen gelir STK'lar aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun' dedi.

30.05.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları koordinesinde, geliri Gazze'ye gönderilmek üzere yardım etkinliği düzenlendi.

Genç İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla Genç ilçesinde yardım etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 2 bin vatandaşın katıldığı etkinlikten elde edilecek olan gelir Gazze'ye gönderilecek. STK'lar koordinesinde düzenlenen etkinliğe okullar da destek verdi. El işlerinden gıdaya, ev eşyasından hediyelik eşyalara kadar birçok ürünün uygun fiyatlarla satışa sunulduğu etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden Muhammet Demirağ, "İlçemizdeki kent meydanında okullarımız, ilçedeki STK'larımızla beraber Filistin'e destek olmak amacıyla bir etkinlik icra ettik. Buradan elde edilen gelir STK'lar aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Bingöl, Gazze, Genç, Sivil Toplum, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de Yardım Etkinliğiyle Gazze'ye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:52:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Yardım Etkinliğiyle Gazze'ye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement