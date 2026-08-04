Bingöl\'de Yüksek Kira Fiyatları Protesto Ediliyor

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) - Bingöl'de yurttaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin hayat pahalılığını yansıtmadığını belirterek, yüksek kira fiyatları ve artan yaşam maliyetlerinden şikayet etti. Mahsum Bulut adlı yurttaş, "Zamlardan dolayı geçinemiyoruz. Torunlarımla aynı evde yaşamak zorunda kalıyorum" dedi.

Bingöl'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan yurttaşlar, açıklanan enflasyon verilerine tepki gösterirken, özellikle kiraların yüksekliğine ve alım gücündeki düşüşe dikkati çektiler.

"TORUNLARIMLA AYNI EVDE YAŞAMAK ZORUNDA KALIYORUM"

Mahsum Bulut, zamlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Zamlardan dolayı geçinemiyoruz. Torunlarımla aynı evde yaşamak zorunda kalıyorum" dedi.

Sedat Boranbey ise Bingöl'de fiyat denetimlerinin yetersiz olduğunu savundu. Boranbey, küçük şehirlerde yaşamanın artık ekonomik açıdan kolay olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bingöl'de denetimler yetersiz, fiyatlar sürekli artıyor. Özellikle kira fiyatları ve konut fiyatları çok yüksek. Konut fiyatları büyük şehirleri geçmiş durumda. Fiyat denetimleri yapılmalı. Bingöl gibi küçük bir şehirde kira fiyatları 30 bin liradan başlayarak 50 bin liraya kadar çıkıyor. Gençler evlenemiyor. Açıklanan enflasyon oranlarının doğru olmadığını düşünüyorum."

"HUKUK VE ADALETİN OLMADIĞI YERE YATIRIM GELMEZ"

Ahmet Bingöl de ekonomik sorunların temelinde yatırım eksikliği ve hukuki sorunların bulunduğunu söyledi. Bingöl, "Ülkeye yatırım gelmediği için kısır döngü yaşıyoruz. Dışarıdan para da gelmiyor. Hukuk ve adaletin olmadığı yere yatırım gelmez. Kimse geçinemiyor. Geçinebilenler de mutsuz, bir gerginlik var herkeste" ifadelerini kullandı.

"48 BİN LİRA MAAŞ ALIYORUM, 25 BİN LİRA KİRA ÖDÜYORUM"

Emekli öğretmen Ahmet Batmaca, açıklanan enflasyon rakamlarının vatandaşın yaşadığı ekonomik gerçekliği yansıtmadığını belirterek, "Açıklanan enflasyon oranlarıyla bizi kandırmaya çalışıyorlar. Halkın alım gücü her gün düşüyor. Ben emekli öğretmenim, 48 bin lira maaş alıyorum. Evimin kirası 25 bin lira. Tek başıma yaşadığım için idare ediyorum. Yoksa geçinmek mümkün değil" diye konuştu.

Ahmet Kesen ise artan yaşam maliyetleri ve vergi yükünden yakınarak, "Bu devirde geçinmek çok zor. Bingöl'de kira fiyatları Türkiye ortalamasının üzerinde. Devletimiz bize çok fazla vergi yüklüyor" dedi.