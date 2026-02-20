Sahur sofrasında ihbar geldi, itfaiye göreve koştu

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sahur sofrasında gelen ihbara koştu.

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk günlerinde sahur hazırlığı yaptıkları sırada gelen asansörde mahsur kalma ihbarına anında müdahale etti. Sahur vakti ekipler yemek için hazırlık yaptığı esnada bir vatandaşın asansörde mahsur kaldığı yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine vakit kaybetmeden olay yerine giden ekipler, kısa sürede asansörü açarak mahsur kalan vatandaşı güvenli şekilde kurtardı.

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Vahap Dener, itfaiyecilerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu vurgulayarak, "İtfaiyecilerin sahuru, iftarı olmaz. 7-24 bu görevi yapmak için hazır bekliyoruz. Tam sahura otururken bir asansör ihbarı geldi. Arkadaşlarımız hemen olay yerine gitti. Bizler kendi rahatımızdan vazgeçip vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için görev yapıyoruz. Daha önce iftar vakitlerinde de yangınlara, kazalara gittik. Saatler sonra iftar açtığımız oldu. Ama biz bunlara bakmıyoruz. 7-24 vatandaşın hizmetindeyiz" dedi.

Ramazan ayında da kesintisiz görev yapan itfaiye ekiplerinin özverili çalışması takdir topladı. - BİNGÖL