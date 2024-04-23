Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 23 Nisan\'da makamını öğrenciye devretti

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını temsili olarak 6'ıncı sınıf öğrencisi Muhammed Berke Saray'a devretti. 6'ıncı sınıf öğrencisi Muhammed Berke, deprem bölgesi Bingöl'de dayanıksız yapılara izin verilmemesini temsili belediye başkanına iletti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, makamını temsili olarak merkez İmam Hatip Okulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Muhammed Berke Saray'a devretti. Bu makamlara ileride bu çocukların oturacağını belirten Vali Usta, "Bugünlerde makamların temsili olarak çocuklarımıza devredilmesini çok önemsiyorum. Çünkü bu makamlar, bu mevkiler ileride bu çocuklar olacak diye düşünüyorum. Bu anlamda bugün de valilik makamına temsili olarak valimiz sayın Muhammed Berke'ye teslim ediyoruz. İnşallah Muhammed büyüdüğü zaman, diğer arkadaşlarımız da büyüdüğü zaman bu makamlara oturacaklar" dedi.

Makamda temsili kurum amirlerine talimatlar veren Muhammed Berke, bugünlük belediye başkanı olan Turgut Özal Okulu öğrencisi Azra Nur Koç'a, deprem bölgesi Bingöl'de çok katlı ve dayanıksız yapılarak izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Muhammed Berke, "İlimiz deprem bölgesi olduğu için 6,7 ve 8 katlı ile dayanaksız binaların yapılmasına izin vermeyeceğiz, destek vermeyeceğiz. Bu konuda siz ne düşünüyoruz?" dedi.

Bingöl Belediye başkanı olan Turgut Özal Okulu öğrencisi Azra Nur Koç ise, "Ben de aynı fikirdeyim, aynı şeyi düşünüyorum. 4 kattan fazla yapılmasını istemiyoruz" diyerek soruyu yanıtladı. - BİNGÖL