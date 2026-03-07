Binlerce Aydınlı Büyükşehir\'in iftar sofrasında bir araya geldi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Aydın'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu gönül sofralarında her yaştan vatandaş bir araya geliyor, oruçlar hep birlikte açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları bugün de Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda ve Baltaköy Mahallesi'nde, Köşk ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda, Germencik ilçesinde Yeni Mahalle'de, Söke ilçesinde Atburgazı Mahallesi'nde, Karpuzlu ilçesinde Abak Mahallesi'nde, Sultanhisar ilçesinde İncealan Mahallesi'nde ve Nazilli ilçesinde Demirciler Mahallesi'nde kuruldu.

Mahallelerinde kurulan sofralarda bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarıyla Aydınlıları bir araya getirmeyi sürdürecek. - AYDIN