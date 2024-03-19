Bozkurt Belediyesi, Ramazan Eğlencesiyle Binlerce Bozkurtlu\'yu Buluşturdu

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Bozkurt Belediyesi, ilçe merkezinde toplu iftar yemeğinin ardından semazen gösterisi, sahne gösterileri ve Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile binlerce Bozkurtlu Ramazan eğlencesini doyasıya yaşadı.

Bozkurt Belediyesi, her gün başka bir mahallede toplu iftar sofrasını kurmaya devam ediyor. Bu kez toplu iftar etkinliği ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Bozkurt Belediye Başkanı ve CHP Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik, iftar sonrası konuşma gerçekleştirdi. Başkan Çelik, "Birlik beraberliğimizi pekiştiren bu gönül soframızda hayırseverlerimiz de katkısıyla yaptığımız bu iftarımız beraber olduk. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. Bugün 18 Mart Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale Savaşı'nda bu ülke için canını vermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz Eğer bugün beraber oluyorsak bugün bu orucumuzu gönül rahatlığıyla açıyorsa onların sayesinde rahmetle anıyoruz minnetle anıyoruz Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önünde Saygıyla sevgiyle eğiliyoruz. Oruç tutuyoruz, aslında oruç tutmak yememek içmemek değil, oruç tutmak göz ile yapılmalıdır, ayıbı görmemelidir. Oruç tutmak dil ile yapılmalıdır. Sevgi dili kullanılmalıdır. Gönül dili kullanılmalıdır, oruç tutmak gönülle yapılmalıdır. Bu seçim bizden küçücük bir kem söz duyamazsınız. Çünkü biz orucumuzu da dilimizle gözümüzle gönlümüzle tutarız. Bizler biliyoruz ki 31 Mart'tan sonra da buradayız. 31 Mart'tan sonra da birbirimizin yüzüne bakacağız. Burada birbirimizin cenazesine gideceğiz, birbirimizi seveceğiz sayacağız. O nedenle orucu bütün vücudumuzla tutmalıyız. Rabbim öyle istiyor" diye konuştu.

Semazen gösterisi, çocuklar için eğlence gösterisi ve Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterisi gerçekleştirildi. - DENİZLİ