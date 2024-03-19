Bozkurt Belediyesi, ilçe merkezinde toplu iftar yemeğinin ardından semazen gösterisi, sahne gösterileri ve Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile binlerce Bozkurtlu Ramazan eğlencesini doyasıya yaşadı.
Bozkurt Belediyesi, her gün başka bir mahallede toplu iftar sofrasını kurmaya devam ediyor. Bu kez toplu iftar etkinliği ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Bozkurt Belediye Başkanı ve CHP Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik, iftar sonrası konuşma gerçekleştirdi. Başkan Çelik, "Birlik beraberliğimizi pekiştiren bu gönül soframızda hayırseverlerimiz de katkısıyla yaptığımız bu iftarımız beraber olduk. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. Bugün 18 Mart Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale Savaşı'nda bu ülke için canını vermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz Eğer bugün beraber oluyorsak bugün bu orucumuzu gönül rahatlığıyla açıyorsa onların sayesinde rahmetle anıyoruz minnetle anıyoruz Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önünde Saygıyla sevgiyle eğiliyoruz. Oruç tutuyoruz, aslında oruç tutmak yememek içmemek değil, oruç tutmak göz ile yapılmalıdır, ayıbı görmemelidir. Oruç tutmak dil ile yapılmalıdır. Sevgi dili kullanılmalıdır. Gönül dili kullanılmalıdır, oruç tutmak gönülle yapılmalıdır. Bu seçim bizden küçücük bir kem söz duyamazsınız. Çünkü biz orucumuzu da dilimizle gözümüzle gönlümüzle tutarız. Bizler biliyoruz ki 31 Mart'tan sonra da buradayız. 31 Mart'tan sonra da birbirimizin yüzüne bakacağız. Burada birbirimizin cenazesine gideceğiz, birbirimizi seveceğiz sayacağız. O nedenle orucu bütün vücudumuzla tutmalıyız. Rabbim öyle istiyor" diye konuştu.
Semazen gösterisi, çocuklar için eğlence gösterisi ve Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterisi gerçekleştirildi. - DENİZLİ
Son Dakika › Yerel › Bozkurt Belediyesi, Ramazan Eğlencesiyle Binlerce Bozkurtlu'yu Buluşturdu - Son Dakika
Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yıldırım'ın Gücü Kadınlarımız' programı, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve diğer birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Programda, MHP'li kadınların güçlü ve millete bağlı olduğu vurgulandı.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '31 Mart seçimleri benim için bir final' konuşması üzerine açıklama yaptı. Başkan Güngör, 'Bu son değil yeni bir başlangıç olacaktır. Türkiye Yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel seçimlerle de başarılara imza atarak yoluna devam edecektir' dedi.
Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip şehri Konya'da bin 154 mahallede 6 binden fazla muhtar adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yarışacak. Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, muhtar adaylığına ilginin artmasının sebebinin Cumhurbaşkanı'nın muhtarlık kurumuna verdiği önem olduğunu belirtti.
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi' Anadolu Üniversitesi İİBF Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonunda başladı. Kongreye, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı. Kongre, maliye alanındaki güncel konuların tartışılacağı bir platform sağlamayı hedefliyor.
Yalova'da üniversite yerleşkesinde inşa edilen Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı, afetler sonrası müdahaleye ilişkin tatbikatların yapılabileceği bir merkez olarak hizmete sunulacak. Yalova Üniversitesi, Yalova Valiliği ve AFAD işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, deprem, su altı kurtarma, yangın, trafik gibi konularda uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim alanının tamamlanmasıyla birlikte ülkenin her yerinden insanlar burada eğitim alabilecek ve afet durumlarında daha etkin müdahale sağlanabilecek.
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, yerel seçimlerde diğer parti adaylarının 'milli görüşçü' olarak kendilerini ifade ettiklerini belirterek, milli görüşün temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu ve liderinin Necmettin Erbakan olduğunu söyledi.
Hazır yemek sektörü, yerel seçim çalışmalarının etkisiyle ramazan ayında büyüme tahmin ediyor. Siyasi partilerin iftar programları ve benzeri etkinlikler nedeniyle sektörde hareketlilik bekleniyor. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayında iftar saatlerinde artış olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, sektörde üç farklı yemek servisi yapıldığını ve ramazan boyunca 80 milyar lira artış öngördüklerini söyledi. Bozdağ, tüketicilere de 'ramazan kondu' uyarısında bulunarak, belediyelerin denetim yapması ve endüstriyel yemek sektöründeki firmaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan Bab ilçesinin tek ut yapım ustası ve sanatçısı olan Hassan Hamza, ut yapımının bir sanat olduğunu belirtti. Hamza, ut yapım ustasının aynı zamanda sanatçı olması gerektiğini söyledi.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen 'Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası' sona erdi. Turnuvada final maçını Turtle Sports ile YG4 takımları oynadı. Turnuvayı birinci olarak tamamlayan Turtle Sports, YG4'ü 3-0 yenerek şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Yasin Güvenç'in babası Mustafa Güvenç verdi. Turnuvanın amacı toplumsal birlikteliği ve spor yapmayı teşvik etmekti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının 7. toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretini tamamladı. Washington'dan ayrılan Bakan Fidan'ın Ankara'ya dönmesi bekleniyor.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2019-2024 döneminin dün gerçekleştirilen son meclis toplantısı öncesinde görev süresi sona eren meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.
Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhur İttifakının milletten başka paydaşı olmadığını belirterek, diğer partilerin kendi içinde döküldüğünü söyledi. Ala, Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık'ın proje lansman toplantısına katıldı ve Işık'ı desteklediklerini ifade etti. Işık ise Gürsu'da gerçekleştirecekleri projeleri anlattı ve Gürsu'nun gençlerin belediyesi olduğunu vurguladı.
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