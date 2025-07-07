Binlerce kişi Şehit Ömür Ertuğrul Sarı için toplandı

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı şehadetinin sene-i devriyesinde Başiskele'de anıldı.

Başiskele Belediyesi koordinesinde Kullar Semt Meydanı'nda Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı adına düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Mevlid programına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Milletvekilleri; Veysal Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, şehidin annesi Gül Sarı ve babası Bayram Sarı, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın hatırasını yaşatmak için hazırlanan video gösteriminin ardından, başta Şehit Ömür Ertuğrul Sarı olmak üzere tüm şehitlerimiz için Meşk-i Ala Tasavvuf Musikisi Topluluğu tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti ve ilahiler okundu.

Duygu dolu anların yaşandığı program, şehitlerimiz için yapılan dualarla son buldu. - KOCAELİ