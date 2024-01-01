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Binlerce vatandaş Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
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Binlerce vatandaş Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için binlerce vatandaş Galata Köprüsü'ne akın etti. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, 'Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet' sloganları attı.

Binlerce vatandaş Galata Köprüsü\'nde Filistin\'e destek yürüyüşü düzenledi
01.01.2024 - 09:47,
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Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için binlerce vatandaş Galata Köprüsü'ne akın etti.

Milli İrade Platformu öncülüğünde Galata Köprüsü'nde ' Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü düzenlendi. Sabah namazından sonra Galata Köprüsü'ne binlerce vatandaş ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları ile akın etti. Vatandaşlar, "Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet" sloganlarıyla yürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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