Üye Girişi
Binlerce yaban hayvanı bu merkez sayesinde hayata döndü - Son Dakika

Binlerce yaban hayvanı bu merkez sayesinde hayata döndü

16.01.2022 11:47

Binlerce yaban hayvanı bu merkez sayesinde hayata döndü Yaban hayvanları arasında en çok bu hayvanalar merkeze geldi Tedavi edilen hayvanlar arasında ateşli silahla yaralanan kuşların sayısı çok fazla Uzmanından yaban hayvanları için önemli uyarı: "Doğaya tüfek yerine fotoğraf makinesiyle...

Binlerce yaban hayvanı bu merkez sayesinde hayata döndü

Yaban hayvanları arasında en çok bu hayvanalar merkeze geldi

Tedavi edilen hayvanlar arasında ateşli silahla yaralanan kuşların sayısı çok fazla

Uzmanından yaban hayvanları için önemli uyarı:

"Doğaya tüfek yerine fotoğraf makinesiyle gidin"

AFYONKARAHİSAR - Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde geçtiğimiz 2021 yılında bine yakın hayvanın tedavi edildiği kaydedilirken, tedavi edilen hayvanlar arasında ateşli silahla yaralanan kuşların sayısının fazla olması dikkat çekti.

AKÜREM'de geçtiğimiz yıl adeta yaban hayatın kurtarılması için seferberlik gerçekleştirildi. AKÜREM sadece Afyonkarahisar'a değil aynı zamanda bölgenin yaban hayvanlarının da hayatını kurtarmayı sürdürüyor. AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, merkezde hayvanlar için yapılan müdahaleleri İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Geçtiğimiz 2021 yılı içerisinde kendilerine tedavi ve rehabilitasyon için getirilen bir çok hayvana müdahale edildiğini ifade eden Kandır, "Yaban Hayatı kurtarma merkezimize son zamanlarda çok sayıda hayvan gelmektedir. Bunun sebebi de yaban hayvanlarının kış sezonunun süreci altında olmalarıdır. Başta memeliler olmak üzere çakal, kurt, tilki, geyik, yaban domuzu ve bunların yana sıra çok farklı kuş türleri şuan merkezimizde tedavi altıda. 2 tane kara akbaba, küçük akbaba, kaya kartalı, kızıl şahinler, kerkenezler, puhu kuşu, balıkçıl ve pelikanların tedavileri merkezimizde devam ediyor. Bu hayvanların genel durumları şöyle kimisi doğaya dönebilecek aşamaya yaklaşırken kimisi de belki de ömürlerini bizimle tamamlayacak düzeyde çeşitli yaralanma vakaları almış durumdalar. Önceliğimiz doğaya dönmelerini sağlamak ama dönemeyecek olanlar içinde hem eğitim amaçlı hem de farkındalık oluşturmak amaçlı yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

"Yırtıcı kuşlarda çok fazla travma vakasına rastlamaktayız"

2021 yılında bine yakın hayvana hem tedavi süreçlerinde hem de rehabilitasyon süreçlerinde destek verdiklerini vurgulayan Kandır açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu hayvanların geliş nedenlerini sıralayacak olursak başta travmalar en ağır ve yoğun şekilde gelen vakalar. Özellikle de yırtıcı kuşlarda çok fazla travma vakasına rastlamaktayız. Yine ateşli silahla yaralanmaları özellikle kış aylarında karşılaştığımız av sezonun başladığı dönemde en çok rastlandığımız yırtıcı kuşlarda görülen bir durum. Bunun yanı sıra araç çarpması, elektrik telleri ve kış sezonuna özgü olmak üzere yetersiz beslenme ve enfeksiyon hastalıkları merkezimizde sıklıkla karşılaştığımız durumlar."

"Yaban hayvanlarını insan baskısı etkiliyor"

Yaban hayatını olumsuz etkileyen en büyük faktörlerin başında insan baskının geldiğini dile getiren Kandır, dünya genelinde zaten insan baskısından dolayı yaban hayatı üzerindeki popülasyonlarda büyük bir azalmanın söz konusu olduğunu söyledi. Kandır, "Bu durum her yıl biraz daha artarak devam ediyor. Biz de yaban hayatı kurtarma merkezi olarak daha fazla sayıda yaban hayvanı ile karşılaşıyoruz. Farklı problemler ile karşılaşıyoruz. İnsanlık olarak bizim geleceğimizi sürdürebilmemiz adına yaban hayatının da sürdürebilirliğini sağlamımız gerekiyor. Şimdi bizler ekosistemde bir bütün ve bütünün parçalarıyız. Bu bağlamda üzerimize düşen bir takım sorumluluklar var" diye konuştu.

"Doğaya tüfek yerine fotoğraf makinesiyle gidin"

Açıklamalarının sonunda avcılık sporu ile uğraşan kişilere de seslenen Kandır, "Burada insanoğlunun vazgeçebileceği avcılık içgüdüsü ya da hobi olarak nitelendirilse de avcılığın kaldırılması gerekiyor ki, hayvanların zaten barınma problemi habitat (yaşanılır bir çevre) kayıpları, beslenme sorunlarının arttığı bir süreçte avcılıkla ya da avcıların bu hayvanlara biraz daha vurmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Doğaya tüfek yerine fotoğraf makinesiyle gidip onları fotoğrafları belki çok daha doğru bir karar olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Yaralı hayvanlara işte bu cerrahi müdahaleler yapılıyor

AKÜREM Müdür yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hanifi Aydın ise merkeze gelen hayvanlara gerçekleştirilen cerrahi müdahalelere hakkında bilgilendirme yaptı. Aydın şunları söyledi:

"Merkezimize gelen hayvanları öncelikle genel muayenelerini yaptıktan sonra ilk müdahalemiz açık yara varsa ona oluyor. Yarayı dezenfeksiyon yapıp gereken muayeneyi yaptıktan sonra sarıyoruz. Daha sonra hayvanın röntgenini çekip, kırık varsa kırık tedavisi uyguluyoruz. Gerekli tedavileri yapıp hayvanları iyileştirmeye çalışıyoruz. Merkezimizde yeterince sağlığına kavuştuktan sonra doğaya tekrardan salıyoruz."

Binlerce yaban hayvanı bu merkez sayesinde hayata döndü
Binlerce yaban hayvanı bu merkez sayesinde hayata döndü
Binlerce yaban hayvanı bu merkez sayesinde hayata döndü

YORUMLAR
500

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Rehabilitasyon, Araştırma, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Binlerce yaban hayvanı bu merkez sayesinde hayata döndü - Son Dakika


Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için kritik günler! Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için kritik günler!         
11:44
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var         
08:56
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
11:44 Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için kritik günler!
11:27 Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı
11:08 Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak
11:06 Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi
10:30 Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!
10:28 Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
10:02 CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu
09:55 CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi
09:34 Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı
09:21 Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 11:57:11. #1.11#
SON DAKİKA: Binlerce yaban hayvanı bu merkez sayesinde hayata döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement