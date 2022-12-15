Bir garip dolandırıcılık: 300 TL ödediği nevresim yerine 3 parça kumaş gönderdiler - Son Dakika
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Bir garip dolandırıcılık: 300 TL ödediği nevresim yerine 3 parça kumaş gönderdiler

15.12.2022 12:06

Bir garip dolandırıcılık: 300 TL ödediği nevresim yerine 3 parça kumaş gönderdiler İnternetten nevresim takımı almak isterken dolandırıldıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da internette 300 TL'ye gördüğü nevresim takımını satın alan kadın evine gelen paketi açtığında adeta şok yaşadı.

Bir garip dolandırıcılık: 300 TL ödediği nevresim yerine 3 parça kumaş gönderdiler

İnternetten nevresim takımı almak isterken dolandırıldı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da internette 300 TL'ye gördüğü nevresim takımını satın alan kadın evine gelen paketi açtığında adeta şok yaşadı. İnternet alışveriş sitesi nevresim takımı bekleyen kadına 3 adet bez parçası gönderdi.

Olay, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 50 yaşımdaki Nejla Sarıçiçek, internette gezinirken ünlü bir markanın uygun fiyata nevresim takımını gördü. Sarıçiçek, beğendiği nevresim takımınım siparişini verdi. Sarıçiçek, 2 gün sonra eve ulaşan kargo paketini açtığına gördüklerine inanamadı. Nevresim takımı bekleyen Sarıçiçek'e 3 adet bez parçası geldi. Hemen satın aldığı firmayı arayan Sarıçiçek, muhatap bulamadı ve sonrasında ise telefon numarası engellendi. Nejla Sarıçiçek başına gelen olaydan ders çıkardığını ifade ederek, "Bundan sonra güvenilir olmayan sitelerden alış veriş yapmam. Herkesi uyarıyorum lütfen güvenilir olmayan sitelerden alış veriş yapamayın" dedi.

Öte yandan Sarıçiçek, olayla ilgili hukuki yollara da başvuracağını belirtirken, Sarıçiçek kendisine gönderilen bez parçalarını ise yakınlarına esprili bir dille gösterip dolandırıldığını söylemekten kendini alıkoyamadı.

Kaynak: İHA
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Karahisar, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir garip dolandırıcılık: 300 TL ödediği nevresim yerine 3 parça kumaş gönderdiler - Son Dakika
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