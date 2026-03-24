Bircan Baycan Manisa\'ya Atandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan 2. sınıf Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı görevine atandı.

Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Düzce'deki görev süresi boyunca Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından başarılı çalışmaları ve gösterdiği özverili hizmetler nedeniyle teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca, Bircan Baycan'ın eşi Nurcan Baycan'a da Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder tarafından Düzce'ye sundukları hizmetlerden ötürü teşekkür belgesi verildi.

Yetkililer, hem Bircan Baycan'ın hem de ailesinin ildeki çalışmalarına katkılarından dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - DÜZCE