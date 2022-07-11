Birecik'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Birecik'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı

11.07.2022 13:28
Birecik'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı

Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü, Atatürk büstüne çelenk sunma ile başladı. Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş ile Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam tarafından çelenk sunulması sonrası saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal marşının okunmasının ardından, Kurtuluşun 102. yıl dönümü anısına 11 pare top atışı yapıldı.

Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, "Bugün Birecik'imizin gurur günü. Bundan 102 yıl önce cennet vatanımız Birecik'in düşman işgaline uğraması karşısında çılgına dönen bu vatanın evlatları, bu milletin hürriyet ve bağımsızlıktan başka bir şeyi kabul etmeyeceğini, kahramanlıklarıyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Böylesi mübarek bir günde, hem Kurban Bayramı'nı hem de Birecik'imizin kurtuluşu gününü bir arada yaşamanın büyük mutluluk ve gururunu yaşamaktayız. Bizleri birbirimize ve Rabbimize yaklaştıran Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor, Birecik'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutluyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Mirkelam, Kenan Aktaş, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Birecik'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birecik'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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