Birecik\'in kurtuluşu 106. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü, 15 Temmuz Meydanında düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Törene Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Birecik Kaymakam Vekili ve Akçakale Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Bahadır İyilikçi, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

Törende konuşan Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, 11 Temmuz'un Birecik halkının bağımsızlık uğruna verdiği onurlu mücadelenin simgesi olduğunu belirterek, "Bugün bizlere düşen en büyük görev, ecdadımızın canları pahasına bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi daima güçlü tutmaktır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, Birecik'imizin kurtuluşunun 106. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutluyorum." dedi.

Tören, protokol üyelerinin vatandaşlarla bir araya gelmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

106 yıl önce verilen bağımsızlık mücadelesinin gururunu yaşayan Birecikliler, kurtuluş gününü birlik ve beraberlik içerisinde kutlayarak şehit ve gazileri bir kez daha rahmet ve minnetle andı. - ŞANLIURFA