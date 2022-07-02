Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Balıkesir 'de düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Marmara bölgesinden 8 ilden kadın hafızların katılımıyla gerçekleştirildi. Merkez Kız Kur'an Kursu'nda 3 yıldır görev yapan Kübra İkiz, Bursa birincisi olarak katılmaya hak kazandığı Marmara Bölge Finali'nde de birincilik elde etti. Dereceye giren İkiz ödülünü, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya 'nın elinden aldı.

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Balıkesir, Marmara, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Birinci oldu finallerde Bursa'ya temsil edecek - Son Dakika

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