Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Samsun Şube Başkanı Kubilay Altuntaş, 1 Mayıs\'ta alanlarda olma çağrısı yaptı

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Samsun Şube Başkanı Kubilay Altuntaş, "İşimiz, ekmeğimiz, alın terimiz, ülkemiz için, insanca bir yaşam, demokratik, tam bağımsız bir Türkiye için 1 Mayıs'ta alanlardayız" dedi.

Birleşik Kamu-İş Sendikaları Konfederasyonu Samsun Şube Başkanı Kubilay Altuntaş, 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde alanlarda olma çağrısı yaptı. Altuntaş, şunları söyledi:

"Selam olsun zulme ve sömürüye başkaldıranlara, birlik içinde bu mücadeleye omuz verenlere. İşimiz, ekmeğimiz, alın terimiz, ülkemiz için, insanca bir yaşam, demokratik, tam bağımsız bir Türkiye için 1 Mayıs'ta alanlardayız. İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ı bu yıl, çok ağır bir ekonomik krizin ve derinleşmiş bir enflasyon ortasında karşılıyoruz. Emperyalist-kapitalist sistem ve sermaye yanlısı iktidarlar işçi sınıfını sömürmek ve uluslararası dayanışmasını önlemek için ve sömürü çarklarını işletmek için yan yana durmaktadırlar. Bu sömürü çarklarını yıkacağız. Sömürü düzenini bozacağız. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu emek mücadelesinin tam merkezinde bu mücadeleyi gücünün yettiği aldığı destek ile bu mücadeleyi haklı mücadeleyi hakkını vererek yapmaktadır. Atatürk'ün şehri Samsun'da cumhuriyet meydanında 1 Mayıs'ı kutlamak üzere tüm emekçileri alana davet ediyoruz."