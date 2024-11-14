Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey TUSAŞ tesislerini ziyaret etti - Son Dakika
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Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey TUSAŞ tesislerini ziyaret etti

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey TUSAŞ tesislerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey TUSAŞ tesislerini ziyaret etti.

14.11.2024 15:15
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey TUSAŞ tesislerini ziyaret etti.

Resmi davetle Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, ziyaret çerçevesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan Tesislerini ziyaret etti.

Resmi davet üzerine Türkiye'de bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey için sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanlığında resmi tören düzenlendi. Healey burada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güller ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin satın almayı planladığı Eurofighter savaş uçağı konusunun görüşüldüğü öğrenildi. Healey'e ziyareti boyunca Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi BE Jill Morris ve Birleşik Krallık Savunma Ateşesi Albay James Torbet eşlik etti.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmenin ardından Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey, 23 Ekim tarihinde terör saldırına uğrayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan Tesislerini ziyaret etti. Bakan Healey'e Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik ederken, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu karşıladı.

Bakan Healey'in geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştiren HÜRJET'in ikinci prototipini incelediği öğrenildi.

Bakan Healey'in ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "İngiltere Savunma Bakanı John Healey Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve beraberindeki heyet ile birlikte TUSAŞ'ımızı ziyaret etti. Bakan TUSAŞ şehitlerimizin anısına taziye defterini imzaladı. Bu vesileyle menfur saldırıda hayatını kaybeden TUSAŞ şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ziyaret vesilesiyle, TUSAŞ'ımızın savunma sanayii alanındaki başarılarından bahsettik. Sayın Bakana Milli Muharip Uçağımız KAAN'ımızı, Jet Eğitim Uçağımız HÜRJET'imizi, AKSUNGUR, ANKA ve ANKA-III'ümüzü yerinde gösterme imkanı bulduk" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey TUSAŞ tesislerini ziyaret etti - Son Dakika

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