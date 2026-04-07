Birlik Sağlık Sen'de Büyüme ve Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Birlik Sağlık Sen'de Büyüme ve Mücadele Vurgusu

07.04.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel Başkan Doğruyol, sendikaların etkisizliğini eleştirerek bağımsız mücadele vurgusu yaptı.

(İZMİR) - Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Etkili olup, etkili olamayan, memurlarımızı yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahküm eden, siyasetin kontrolünde olup, tehditle vaatle memurları üye yapan, sendikaların mücadele edeceği yerler olan alanlara inerek eylem yapamayan sendikaların, ürkekliğinden, korkaklığından ve yanlışlarından dolayı memur sendikacılığı her geçen gün kan kaybetmektedir" dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde konuşan Genel Başkan Ahmet Doğruyol, memur sendikacılığının siyasetin etkisi altında zayıfladığını savunarak, sendikanın bağımsız ve hak temelli bir mücadele yürüttüğünü belirtti. Törende farklı illerden katılan yeni üyelere Türk bayrağı rozeti takılırken, Hürriyetçi Sağlık Sen'den ayrılarak Birlik Sağlık Sen'e katılan yöneticiler de birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Törende konuşan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Yetkili olup, etkili olamayan, memurlarımızı yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahküm eden, siyasetin kontrolünde olup, tehditle vaatle memurları üye yapan, sendikaların mücadele edeceği yerler olan alanlara inerek eylem yapamayan sendikaların, ürkekliğinden, korkaklığından ve yanlışlarından dolayı memur sendikacılığı her geçen gün kan kaybetmektedir. Mücadelemiz; hakkın, hukukun, adaletin ve liyakatin üstünlüğüdür diyerek yola çıkan Birlik Sağlık Sen emin adımlarla büyümeye devam etmektedir. Pek çok ilde üyelerimizin olduğu ve yaklaşık ülkemizin yarısındaki illerde de il başkanlarımızın bulunduğu mücadelemizi azimle ve kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Kamu kurumlarının hiçbir siyasinin, bürokratın özel işletmesi olmadığını da ifade eden Doğruyol, şöyle devam etti:

"Çalışanlarımızın korkutulduğu, sindirildiği, susturulduğu bu dönemde bilsinler ki, Birlik Sağlık Sen vardır. Hiçbir kimsenin şüphesi olmasın ki, Birlik Sağlık Sen her zaman, her ortamda, güçlüden yana değil, haklıdan yana olacaktır. Hiçbir siyasi partinin kontrolünde olmayacaktır. Hiçbir güç merkezinden emir almayacaktır. Tüm çalışanlarımız bilsin ki; ülkemizin hangi köşesinde olursa olsun, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe psikolojik baskıya uğrayan her bir çalışanımız Birlik Sağlık Sen'e ulaşabilir. Elbette her sorunu yüzde 100 çözeriz diye bir iddiamız yoktur. Ancak, mevcut yasal zeminde, kanun, genelge ve yönetmelikler çerçevesinde her türlü sıkıntının sonuna kadar gideceğimizden hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Devlet soyuttur. Memur somuttur. Devlet memurun şahsında vuku bulur. Devleti temsil edenler devlet memurlarımızdır. Kamu kurumlarımız hiçbir siyasinin, bürokratın özel işletmeleri değildir. Tepeden tırnağa her memur, asli görevlerini yapmakla mükelleftirler.Mücadele edenler her zaman kazanamayabilirler. Ancak, kazananlar hep mücadele edenlerdir."

Birlik Sağlık Sen'e yeni üye kayıtlarının artarak devam edeceğini de ifade eden Doğruyol, "Bugün farklı illerden sendikamıza katılarak güç veren, Sinop ilimizden Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Ulusoy ve İsmail Sevim, İstanbul İl başkanı Bünyamin Dilek, Kastamonu İL Başkanı Hüsnü Şenoğlu, Balıkesir İl Başkanı Oğuz Korkmaz, Muğla ilimizden Aziz Kesgin, Uşak ilimizden Kudret Arslan ve önümüzdeki günlerde Osmaniye ve Hatay illerimizden de arkadaşlarımız sendikamıza katılacaklardır. Geçiş şu an 350-400 kişi olacak. Önümüzdeki günlerde daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

"Ayrışarak sürekli bu hükümetin ekmeğine yağ sürüyoruz"

Hürriyetçi Sağlık Sen'den ayrılarak Birlik Sağlık Sen'e katılan Hüseyin Ulusoy ise Türkiye'de çok sayıda sendika olduğuna dikkat çekerek "Ayrışarak sürekli bu hükümetin ekmeğine yağ sürüyoruz. Hükümetin sendikalarına, sarı sendikalara yağ sürüyoruz. Bazı arkadaşlarımızın ihtiraslarını yenemedik. Yenemediğimiz için ayrıştık. Bir an önce bağımsız bir sendika olan Birlik Sağlık Sen'de buluşmamız gerekiyor. Büyümek için buradayız. Kuşatmayı yarmak için buradayız. Kamuda biz yıllardan beri sendikacılık yapıyoruz. ya bir Allah'ın kulu; kamuda tek maaşla geçinen insanlar var. Bizden daha düşük maaş alan insanlar var. Sormuyoruz. 'Memur-Sen'in üyesi misin?' diye soruyor. Çocuğun işe girecek, bir yere yerleşecek; 'Bizim sendikaya üye olmazsan çocuğun iş bulamaz' deniyor. AKP'ye gidiyor, diyor ki 'Benim kızımın işi var.' 'Bizim partiye üye olmazsan senin kızın iş bulamaz' deniyor. Bu zihniyeti kırmak için buradayız" dedi.

Birlik Sağlık Sen'e katılan Hürriyetçi Sağlık Sen'in Genel Başkan Yardımcısı İsmail Sevim ve Kastamonu İl Başkanı Hüsnü Şenoğlu da memurların bir araya gelerek birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Birlik Sağlık Sen'de Büyüme ve Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:59:21. #7.13#
SON DAKİKA: Birlik Sağlık Sen'de Büyüme ve Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.