Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Yeni Yürütme Kurulu Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Yeni Yürütme Kurulu Belli Oldu

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Yeni Yürütme Kurulu Belli Oldu
10.08.2025 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin yeni Yürütme Kurulu, eğitim ve kültürel faaliyetlere odaklanacak.

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin, yeni Yürütme Kurulu belli oldu.

Birlik Vakfı Genel Merkez Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel Başkanlığında gerçekleştirdiği yeni Yürütüme Kurulu toplantısının ardından Yürütme Kurulu listesiyle yeni kurmaylar da belirlendi. Toplantı da konuşma yapan Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Başkanı Bilal Habeş Bulut; "Birlik ve beraberliğin olduğu yerde kardeşlik, huzur, bolluk, bereket ve rahmet vardır. Gençleri inançlı, vatansever, ilmi seviyesi yüksek birer şahsiyet olmalarını sağlamayı amaçlayan ve bu bağlamda kültür ve eğitim faaliyetleri gerçekleştiren Birlik Vakfı, yeni dönemde şehir için kültür, sanat ve eğitim alanlarındaki çalışmalarına odaklanarak, topluma katkı sağlamayı hedefliyor. Birlik Vakfı, yeni dönem de öğrenci gruplarına da değerler eğitimi kursları gerçekleştirecek. Yeni Yürütme Kurulu'da Birlik Vakfı'nın bu misyonunu sürdürerek topluma daha fazla katkıda bulunmayı amaçlıyor" dedi.

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin yeni Yürütme Kurulu ve görev alanları şu şekilde:

"Genel Merkez Kurucular Kurulu Başkanı: Yaşar Karayel, Şube Başkanı: Bilal Habeş Bulut, Tarım Komisyonu Başkanı: Abdulkadir Güneş, Hukuk Komisyon Başkanı: Abdullah Demir, Spor Komisyon Başkanı: Ahmet Metin, Birlik Akademisi Sorumlu Başkanı: Akın Kaya, Organizasyondan Sorumlu Komisyon Başkanı: Aytur Temurtaş, Organizasyondan Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı: Atalay Akın Türk, Sosyal İşlerden Sorumlu Yardımcı: Burak Göktepe, Üniversite Öğretim Üyeleri Komisyon Başkanı: Derviş Karaboğa, Tanıtım Medya Birim Yardımcısı: Doğan Tekatlı, Hukuk Komisyon Başkan Yardımcısı: Emre Bozdoğan, Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı: Erhan Sarıbek, Erva Birlik Spor Kulübü Başkanı: Erkan Esenyel, MTTB Sorumlu Başkanı: Ertuğrul Çoşkun, Genel Sekreter: Fatih Demir, Burs Komisyon Başkanı: Gökhan Altınok, Mimarlar Mühendisler Komisyonu Başkan Yardımcısı: Habil Ercan, Tarım Komisyonu Başkan Yardımcısı: Hacı Saygı, Erva Birlik Spor Komisyon Başkan Yardımcısı: Hasan Çakır, Sanayi ve İş Adamları Komisyon Başkanı: Hasan İlbamış, Disiplin Kurulu Başkanı: Hidayet Özdemir, Basın Yayın Komisyon Başkanı: Hüseyin Göktaş, Sanayici ve İş Adamları Komisyon Başkan Yardımcısı: İhsan Narin, Genel Sekreter Başkan Yardımcısı: Kadir Ağır, Dış İlişkiler Başkanı: Kenan Akar, Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı: Ahmet Ümit Akdeniz, Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Efe, Mimarlar Mühendisler Komisyon Başkanı: Mehmet Mustafa Demir, Denetleme Kurulu Başkanı: Mehmet Orak, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mustafa Atay, Teşkilatlanmadan Sorumlu Birim Yardımcısı: Mustafa Çetin, Yönetim ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mustafa Erhan, Başkan Danışmanı: Namık Tamer, Genç Birlik Şube Başkanı: Nurullah Türkay Sarı, İlçelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Orhan Köklü, STK'lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Osman Kaya, Genç Birlikten Sorumlu Başkan: Ömer Faruk Ayvaz, İlçelerden Sorumlu Birim Yardımcısı: Özgür Özuzun, Muhasip: Sedat Hurşit Özbek, Kültür Komisyon Başkanı: Serkan Kaya, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi: Sinan Kurt, Siyasi İşlerden Sorumlu Birim Yardımcısı Şaban Elbiz, Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Şaban Okan Özden, Tanıtım Medya Başkanı: Tayfun Akdoğan, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi: Tayyip Nursaçan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Veysel Uslu, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi: Vezir Yılmaz, Başkan Danışmanı: Yunus Kılıçaslan, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı: Yusuf Rüzgar, Eğitim Komisyon Başkanı: Mehmet Kurt." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kültür Sanat, kayseri, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Yeni Yürütme Kurulu Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Nişantaşı’nda trafikte dehşet Sopayla kadının üzerine yürüdü Nişantaşı'nda trafikte dehşet! Sopayla kadının üzerine yürüdü
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı
Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza
Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti
Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi
Bir dönem Süper Lig’i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor Bir dönem Süper Lig'i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

21:13
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
20:22
Balıkesir’deki deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı İşte ilk görüntüler
Balıkesir'deki deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı! İşte ilk görüntüler
20:08
Balıkesir’de korkutan deprem Açıklamalar peş peşe geldi
Balıkesir'de korkutan deprem! Açıklamalar peş peşe geldi
13:59
Davul zurnayla plaja gelip damadı denize attılar
Davul zurnayla plaja gelip damadı denize attılar
13:46
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
13:29
Gün geçmiyor ki yeni olay yaşanmasın Koca koca taşları sürücülere attı
Gün geçmiyor ki yeni olay yaşanmasın! Koca koca taşları sürücülere attı
12:59
Ne getiriyor ne götürüyor İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
12:53
Allan Saint-Maximin Club America’ya transfer oldu
Allan Saint-Maximin Club America'ya transfer oldu
12:51
Tatlıses ailesinde sağlık telaşı Minik Emir hastaneye kaldırıldı
Tatlıses ailesinde sağlık telaşı! Minik Emir hastaneye kaldırıldı
12:49
Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti Kendisini böyle savundu
Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti! Kendisini böyle savundu
12:34
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
12:29
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
12:21
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
11:38
Bir dönem Süper Lig’i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
Bir dönem Süper Lig'i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 21:48:24. #7.11#
SON DAKİKA: Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Yeni Yürütme Kurulu Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.