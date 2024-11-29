Yerel

Çaycuma Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, "Birlik ve Beraberlik" gecesi için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek 18 Aralık tarihinde Çaycumalılarla birlikte olacaklarını kaydetti.

Dernek Başkanı Savaş Çiloğlu, etkinliğin 18 Aralık'ta Zonguldak merkezde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Başkan Çiloğlu, etkinlikte bölgenin bürokratları, akademisyenleri, doktorları, avukatları, işçi ve işveren temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu üyelerinin bir araya geleceğini belirtti. Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapılan toplantıda etkinliğin içeriği ve detayları hakkında önemli kararlar alındı.

Gecede, Çaycuma ve çevresindeki gölgede kalmış güzelliklere dikkat çekmek amacıyla slayt sunumları yapılacağı bildirildi. Başkan Çiloğlu, bu sunumlarla bölgenin doğal ve kültürel değerlerine ışık tutulacağını ifade etti. Etkinlikte ayrıca, yöresel yemeklerin katılımcılara sunulacağı ve bu yemeklerin, misafirlere bölgenin mutfağından lezzetler sunma fırsatı sağlayacağı açıklandı.

Dernek Başkanı Savaş Çiloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve gönüllülere teşekkür ederek, "Geleneksel "Birlik ve Beraberlik" gecemiz 18 Aralık'ta yapılacak.Dernek Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantı sonucu geleneksel etkinliklerimizden birisi haline gelen bölgemizin bürokrat, akademisyen, doktor, avukat, siyasiler, işçi ve işveren temsilcileri sivil toplum kuruluşu örgütleri ile buluşuyoruz.Zonguldakmerkezde her yıl geleneksel olarak bir araya geldiğimiz birlik ve beraberlik gecesi 18 Aralık'ta gerçekleşecektir. Etkinlikte bölgemizin gölgede kalmış güzelliklerine dikkat çekecek ve ışık tutacak slayt sunumlarımız olacaktır. Akşam yemeğinde ise yöresel yemeklerimiz ikram edilecektir. Gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı'nde programımızın detayları ile ilgili gerekli kararlar alındı, dernek olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte yeni fikirler ve özverili çalışmaları yadsınamayacak olan Yönetim Kurulu Üyelerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum.Yeni fikirler ve özverili çalışmalarıyla etkinliğin başarılı olmasında emeği geçen tüm üyelerimize minnettarım. Dernek olarak, bu süreçte çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK