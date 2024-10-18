BİŞHAK: Mücadele Son Terörist Bitene Kadar Devam Edecek

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Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Baysal, son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

BİŞHAK Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Baysal, son günlerde Diyarbakır'da bir araya gelen kendini bilmez haddini maksadını aşan üç beş kişiden oluşan terör örgütü PKK destekçisinin, çözüm süreci diye bir şey ortaya atıp izinsiz gösteri yapmaya çalıştığını kaydetti. Baysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu hain ve alçaklar şunu iyi bilsinler ki son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Ülkemizde PKK terör örgütünün bitme aşamasına geldiği dönemlerde Gazi Meclisimizde bulunan PKK'nın yan versiyonu ve siyasi uzantısı kravatlı destekçileri DEM partililer terörist başının serbest bırakılması için yasa teklifi vermesi, Diyarbakır'da bir araya gelen kendini bilmez haddini maksadını aşan üç beş kişiden oluşan PKK destekçisi çözüm süreci diye bir şey ortaya atıp izinsiz gösteri yapmaya çalışıyorlar. Bu hain ve alçaklar şunu iyi bilsinler ki son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Dağdaki PKK'lı teröristler, meclisteki kravatlı teröristler, şehirlerdeki kılıktan kılığa giren teröristler ve bunların başında olan çete lideri terörist başı Öcalan asla ve asla gün yüzünü görmeyecek. En ağır şekilde cezasını çekecek. Umarım geçmişte yapılan hatalardan dersler çıkarılmıştır. Sorumluluk sahibi herkesi teröristleri ve yandaşlarını cesaretlendirecek eylem ve söylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve aileleri olarak her zaman vatanımız, bayrağımız ve kutsal değerlerimiz için şehit olmaya hazırız. Çözüm sürecine hayır diyoruz. PKK terör örgütü elebaşına hayır diyoruz." - BİNGÖL