Bisikletle dünya turu - Son Dakika
Üye Girişi

Bisikletle dünya turu

11.07.2022 10:01
Bisikletle dünya turu

Almanya'dan yola çıkan 2 arkadaş, 3 bin kilometre yol kat ederek İznik'te mola verdi.

Almanya'dan yola çıkan 2 arkadaş, 3 bin kilometre yol kat ederek İznik'te mola verdi. Eskişehir ve Konya'ya doğru yola çıkan bisikletli turistlerin hedefi Kafkas ülkelerini de ziyaret etmek.

Almanya'dan yola çıkan Jonathon Wehrert (25) ve bayan arkadaşı Maxime Jansen (20) 3 bin kilometre pedal çevirerek Bursa'ya vardı. İznik ilçesinde mola veren çift, ilçe sakinleriyle yaptığı sıcak sohbet dikkatlerden kaçmadı. Alman iki arkadaş bisikletleriyle Slovakya, Avusturya, Macaristan, Doğu Sırbistan, Romanya, Budapeşte, Bulgaristan, Kırklareli, Edirne, İstanbul ve Yalova'dan sonra İznik'e vardı. Geceyi kurdukları çadırda geçiren gençler, İznik'in tarihi yerleri dolaştıktan sonra Eskişehir, Konya ve Nevşehir'e de uğrayacaklarını belirten gençler, hedeflerinin ise Kafkas ülkelerine ulaşmak olduğunu belirtti. - BURSA

YORUMLAR
500
Kapıkule'de TIR şoförü baba ve 2 oğlu TIR parkında bayramlaştı Kapıkule'de TIR şoförü baba ve 2 oğlu TIR parkında bayramlaştı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Almanya, Bursa, İznik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bisikletle dünya turu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 10:07:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bisikletle dünya turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement