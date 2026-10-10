Bişkek'te hazırlanan 120 metrelik at sucuğu etkinlikte vatandaşlara ikram edildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Çüy bölgesinin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında 120 metre uzunluğunda at etinden sucuk hazırlandı.

Bişkek'teki Turdakun Usubaliyev meydanında Çüy bölgesinin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte 120 metre uzunluğundaki at sucuğu, önceden hazırlanan masaya yerleştirildi. Sucukları sabitleyen iplerin çıkarılmasının ardından geleneksel lezzet, etkinliğe katılan vatandaşlara ikram edildi.

Sucuk fikrinin sahiplerinden Elnura Kuluyev, dünyadaki en uzun at sucuğunun 2008 yılında Kazakistanlılar tarafından Çin'de yapıldığını belirterek, "Kazak bir aile, 100 metre uzunluğunda sucuk hazırlayarak Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı'na girmiş. 2018 yılında benim girişimimle Kırgızistan'da 1 ton ağırlığında geleneksel 'beş parmak' yemeği hazırlanarak Guinness rekorları arasına girdi. O beş parmakla birlikte 117 metrelik at sucuğu da hazırlanmış, ancak bu sucuk dünya rekorları arasına alınmamıştı. Bu yıl Çüy bölgesinin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla 120 metrelik sucuk hazırlama fikrini bölge yönetimine sunduk. Bu girişimimiz yerel bir sucuk şirketinin desteğiyle hayata geçirildi. Proje için 1 ay boyunca hazırlandık" dedi.

Özbekistan'da daha önce 30 metre, Kazakistan'da ise 45 metre uzunluğunda sucuk yapıldığını belirten Kuluyeva, Kırgızların 120 metrelik at sucuğuyla yeni bir rekora imza attığını ifade etti. Kuluyeva, at sucuğunun Kırgız mutfağında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Kırgızlar eskiden beri at eti tüketiyor. Her halkın kendine özgü, severek tükettiği yemekler var. Türkiye'de at eti tüketilmediğini biliyoruz ve buna saygı duyuyoruz. Ancak göçebe yaşam sürdüren Kırgızların soğuk havalarda at eti ve at yağı tüketerek sağlıklı kaldıkları biliniyor" ifadelerini kullandı.

At sucuğunu hazırlayan ustalardan Ruslan Almatov, sucuğun yapımının 1 hafta sürdüğünü belirterek, "Sucuk yapımında 500 kilodan fazla at eti, 200 kilo bağırsak kullanıldı. Toplam 400 kilodan fazla at sucuğu hazırladık" ifadelerini kullandı.

At sucuğunun Kırgız yemek kültüründeki önemine değinen Almatov, "At sucuğu Kırgızlar için bir değerdir. Nesilden nesle aktarılan, atalarımızdan bize kalan bir mirastır" dedi.