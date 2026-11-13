Bitki koruma ürünü satan bayiler Adıyaman'da çapraz denetimden geçiriliyor - Son Dakika
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Bitki koruma ürünü satan bayiler Adıyaman'da çapraz denetimden geçiriliyor

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Bitki koruma ürünü satan bayiler Adıyaman\'da çapraz denetimden geçiriliyor
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Adıyaman'da bitki koruma ürünü bayilerine yönelik çapraz denetimler devam ediyor. Tarım ekipleri depolama, stoklama, satış, kayıt ve belge düzenini kontrol ederken, İl Müdürü Abdulkadir Akkan denetimlerin tarımsal üretimde kalite ve güvenilirliği güçlendirdiğini ifade etti.

Adıyaman'da bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde depolanması ve satılması için bayilere yönelik çapraz denetimler sürüyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen denetimlerde, farklı bölgelerde görev yapan ekipler bayilerin faaliyetlerini inceliyor. Ekipler, ürünlerin depolama ve stoklama ile muhafaza şeklinin yanı sıra satış işlemlerini, kayıt ve belge düzenini ve bayilerin mevzuattan doğan diğer yükümlülüklerini kontrol ediyor. Tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklarla ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılıyor.

AKKAN'DAN AÇIKLAMA

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde depolanması ve satılmasının yanı sıra doğru kullanılmasının da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, insan ve çevre sağlığının korunması açısından önem taşıdığını belirtti.

Denetimlerin tarımsal üretimde kaliteyi, güvenilirliği ve bilinçli uygulamaları güçlendirdiğini ifade eden Akkan, "Çapraz denetim uygulamamızla kontrol mekanizmalarımızın etkinliğini artırıyor, mevzuata uygun faaliyet gösterilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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