Bitlis'in Ahlat ilçesinde kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya başkanlığında, ilgili kurum amir ve müdürlerinin katılımıyla ilçede kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla "Kış Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda; yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı yürütülecek çalışmalar, karla mücadele, ulaşım ve trafik güvenliği, sağlık hizmetleri, enerji sürekliliği, eğitim-öğretim faaliyetleri, barınma ve sosyal yardımlar ile acil müdahale ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı. Konuyla ilgili olarak Ahlat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, günlük yaşamın ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla ilgili kurumlarca alınacak tedbirler değerlendirilerek gerekli koordinasyonun sağlanması hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. Valiliğimiz himayelerinde ve kaymakamlığımız koordinesinde kış mevsimi boyunca gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde titizlikle yürütülecektir" denildi.