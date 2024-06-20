Bitlis Aydınlar beldesinde içme suyu boruları tıkandı

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Aydınlar beldesinin içme suyu borusu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taş ve kalaslarla tıkandı.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesi, bayramı susuz geçirdi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bayramın birinci gününde su deposuna girerek belgeye gelen 200'lük ana boruya taş, odun ve poşet koyarak tıkamasına sebep oldu. 3 bin nüfuslu beldede sular akmayınca harekete geçen belediye ekipleri, sorunun tespit edilmesi üzerine 4 günlük çalışma sonucunda kapanan ana boruyu açarak beldeye yeniden su verdi.

Aydınlar Belde Belediye Başkan Vekili Orhan Emen, 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisi olarak belediyeyi devraldıklarını belirterek, "Hiçbir vatandaşımızın hizmetinde kusur etmedik. Halkımızın hizmetini borç biliriz, ancak bazı kendini bilmezler halkımızın arasına nifak tohumu ekmektedir. Buna da halkımız müsaade etmeyecektir. Bayramı bize zehir etmeye çalıştılar. Beldenin ana su borusuna onlarca kilo taş, kereste ve poşet bıraktılar. Milletimizi susuz bıraktılar. Biz suyun akması için 7/24 çalıştık. Başkanımız İbrahim Ergün başta olmak üzere ben ve tüm personelimiz çalıştık. Halkımız suya kavuştu, biz de rahatladık. Gece saat 03.00 sıraları ve biz görevimizin başındayız, milletimizin hizmetindeyiz" dedi. - BİTLİS