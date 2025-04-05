Bitlis Balı Avrupa'da Satışa Çıkıyor - Son Dakika
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Bitlis Balı Avrupa'da Satışa Çıkıyor

Altın Bal ödülü alan Bitlis balı, Avrupa'nın raflarında yerini aldı ve ilk ihracı gerçekleştirildi.

05.04.2025 22:10
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Altın bal ödülü alan Bitlis balı Avrupa raflarında

BİTLİS - Fransa'nın Başkenti Paris ve İngiltere'nin Başkenti Londra'da düzenlenen prestijli bal yarışmalarında "Altın Bal" ödülünü kazanan Bitlis balı Avrupa'daki raflarda yerini aldı.

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında endemik bitki türlerinin yoğun olduğu bölgelerde üretilen ballar, ihraç edilmeye başlandı.

Prolin değerinin yüksek olması dolayısıyla girdiği birçok yarışmada derece ve ödül alan Bitlis balı artık Avrupa'daki bazı ülkelerde satışa sunulmak üzere ihraç edilmeye başlandı. Türkiye'de yıllık bal üretiminin 110 bin ton olduğu, ancak bunun sadece 10 bin tonunun ihraç edilebildiği ifade edildi.

Çin'den sonar en fazla bal üretiminin yapıldığı Türkiye'de de en kaliteli balların yetiştirildiği yerin ise Bitlis olduğu göze çarpıyor.

Dededen kalma mesleği üçüncü kuşak olarak sürdüren ve en prestijli bal yarışmalardan derece ile döndüklerini belirten Bitlisli Bal Üreticisi Serdar Nevzat Ersan, Bitlis balını ilk defa ihraç ettiklerini söyledi.

Belçika üzerinden Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç edilen Bitlis balı, Avrupa'daki bazı zincir market raflarında da yerini almaya başladı.

Bitlis'ten ilk defa bal ihracı yapıldığını ifade eden Serdar Nevzat Ersan, "Bitlis bölgesinde üretmiş olduğumuz ballar, endemik ve tıbbi bitki çeşitliliği ve bolluğu ile dünyada eşi benzeri olmayan özelliklerdedir" dedi.

Ersan açıklamasında şu ifadeleri kullandı. "Ülkemiz, zengin bitki örtüsü ve uygun iklim şartları sayesinde dünyanın önde gelen bir bal üretim merkezidir. Yıllık yaklaşık 110 bin ton bal üretimiyle Çin'den sonra dünyada ikinci sıradayız. Fakat 2024 verilerine göre yıllık 10 bin ton bal ihraç ediyoruz. Bu durum halen potansiyelimizin altında olduğumuzu göstermektedir. Ülkemizde üretilen ballar, özellikle Doğu Anadolu'da ve Bitlis bölgesinde üretilen ballar endemik ve tıbbi bitki çeşitliliği ve bolluğu ile dünyada eşi benzeri olmayan özelliklerdedir. Bölgede yaklaşık 1200 çeşit bitkinin bulunduğu yüksek rakımlı yaylalarda ürünlerimizi üretmekteyiz. Bu özelliklerin hepsi toplandığında Bitlis balının diğer dünya ballarından üstün olduğunu görmekteyiz."

Prestijli iki ayrı yarışmada derece alan Bitlis Balının artık Avrupa'daki marketlerde satılmasının gururlandırıcı olduğunu da hatırlatan Ersan, "Ülkemizi ve ilimizi temsil etme amacıyla katıldığımız ve üst üste ödül aldığımız dünyanın en prestijli bal yarışmaları olan Fransa ve Londra bal yarışmaları ödülleri de bu ürünlerin bir nevi etiketi oldu. Üretmiş olduğumuz bu yüksek katma değerli ürünümüzü ilimiz Bitlis adına tarihinde bir ilki daha gerçekleştirerek Tulliana Bitlis Balı markamız ile Avrupa ülkesi olan Belçika'ya ihracatını yapmış bulunmaktayız. Ürünlerimiz artık Belçika'dan Avrupa'nın tüm ülkelerine tedariki sağlanacaktır ve prestijli satış mağazalardaki raflarda yerini alacaktır. Yaptığımız ihracatın ülkemize ve ilimize ekonomik olarak katkı sunacağı için bu durumdan oldukça mutluyuz. Hedefimiz Bitlis'te üretilen bu özel ve kadim balların tüm dünya ülkeleri tüketicilerinin damak tadıyla buluşmasıdır.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis Balı Avrupa'da Satışa Çıkıyor - Son Dakika

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