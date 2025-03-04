Bitlis Balına Coğrafi İşaret Alındı - Son Dakika
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Bitlis Balına Coğrafi İşaret Alındı

Bitlis Balına Coğrafi İşaret Alındı

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle, Bitlis balı coğrafi işaret aldı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, şehrin köklü bal üretim geleneğini vurguladı ve coğrafi işaretin önemine dikkat çekti. Ayrıca, denetimlerin sıkılaşacağı belirtildi.

04.03.2025 15:39  Güncelleme: 15:44
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Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığının Türk Patent Enstitüsüne başvurusu üzerine Bitlis balına coğrafi işaret alındı.

Bitlis balının coğrafi işaret alması ile ilgili BTSO'da düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis denilince akla gelen ilk ürünün bal olduğunu belirtti. Karakaya, "Bitlis en köklü ve en eski bal üretim merkezlerinden biridir. Şehrimiz zengin nektar bitki florasına sahip olduğundan dolayı üretilen ballar aranılan bütün kalite özelliklerine sahiptir. Bitlis'te üretilen ballar genel olarak geven ve kekik bitkilerinin yoğun olduğu yaylalardan elde ediliyor. Merkezde, Hizan'da, Mutki'de. Bu bitkiler doğada kendinden yetişen ve şifalı olan bitkilerdir. Bu da Bitlis balına ayrı bir değer katıyor. İlimiz coğrafi açıdan içinde birçok güzelliği barındıran ülkemizin nadide ve kadim şehirlerinden birisidir. Bizler de var olan bu güzelliklerimizi birer marka değer haline getirerek, tescillemek istiyoruz. Bu çerçevede gerek valiliğimize bağlı birimlerimiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, üniversitemiz, belediyemiz, bütün kurumlarımız çeşitli alanlarda ürün tescili noktasında çalışma sergiliyor. Kadim şehir Bitlis'imizin önemli bir ürünü olan balının tescili noktasında çalışma sarf eden Ticaret ve Sanayi Odamıza, üniversitemize, Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, üreticilerimize ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Bitlis balının zorlu bir süreçten geçerek coğrafi işaretini aldığını ifade ederek, "Coğrafi işaretlerle ilgili olarak üniversitemizde çalışmalar yapıyor. Bu oldukça zor bir süreç. takip edilmesi gerekiyor, envanteri yapılması ve bazı bilimsel çalışmaların yapılmış olması gerekiyor. Bizler zorluklarını biliyoruz. Üniversitemizde yeni 3 ürünü tescil ettirerek, coğrafi işaret aldık. Tabii Bitlis balı yıllardır bilinen bir kaliteye sahip. Eski dönemlerde Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, birçok kaynakta da Bitlis balından söz ediliyor. Ama bu coğrafi işaret alınıncaya kadar sadece sözde kalıyordu. Coğrafi işareti olmayan ürünler istediği kadar kaliteli olsa da çok fazla değer görmüyor. Özellikle gastronomi alanında. Turizm anlamında mutlaka buraya gelmesi gerekiyordu ve Bitlis balı hakkettiği yere geldi. Emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.

Çalışmaları sonuna kadar takip ederek coğrafi işaret alınmasında büyük emeği olan Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan da, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın vermiş olduğu desteklere değinerek, teşekkür etti. Tezcan hem ticari hem de coğrafi olarak büyük önem arz eden konuda bundan sonra üreticilere büyük görevler düştüğünü belirterek, üretilen balların kalitesinin daha da yukarı çıkarılmasını istedi.

Konuşmaların ardından Bitlis'teki kovan ve bal üretimi hakkında bir sunum yapan Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, artık denetimlerin daha da sıkılaşacağını, Bitlis balı adı altında kalitesiz bal satanlara da cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Program belgenin Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'ya sunulmasının ardından üreticilerin sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

Programa, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, bal üreticileri ve oda üyeleri katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis Balına Coğrafi İşaret Alındı - Son Dakika

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