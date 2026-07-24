Eren üniversitesi rektörü necmettin elmastaş’ın aydınlar belediye başkanı ibrahim ergün ile yemekli toplantıda buluştu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ziyaret ettiği Aydınlar beldesinde halkla bir araya geldi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve belde sakinleri ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, üniversite ile belde arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler ve iş birliği fırsatları ele alındı. Toplantıda eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda yapılabilecek çalışmalar değerlendirilirken, üniversitenin bilgi ve akademik birikiminin bölgenin gelişimine katkı sağlayacak şekilde kullanılmasının önemi vurgulandı. Taraflar, yerel kalkınmayı destekleyecek projelerde ortak hareket edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantı, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Toplantı sonrası Rektör Elmastaş ile başkan İbrahim Ergün, belediye binasına geçti. Bitlis'in tarihi varlıklarını simgeleyen plaket başkan Ergüne' takdim edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, Eren Üniversitesi'nin bölge için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise misafirperverliği dolayısıyla Başkan Ergün'e teşekkür ederek, üniversite ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini söyledi.