Eren üniversitesi rektörü necmettin elmastaş’ın aydınlar belediye başkanı ibrahim ergün ile yemekli toplantıda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eren üniversitesi rektörü necmettin elmastaş’ın aydınlar belediye başkanı ibrahim ergün ile yemekli toplantıda buluştu

Eren üniversitesi rektörü necmettin elmastaş’ın aydınlar belediye başkanı ibrahim ergün ile yemekli toplantıda buluştu
24.07.2026 08:35  Güncelleme: 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve belde sakinleriyle bir araya gelerek eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği projelerini ele aldı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ziyaret ettiği Aydınlar beldesinde halkla bir araya geldi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve belde sakinleri ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, üniversite ile belde arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler ve iş birliği fırsatları ele alındı. Toplantıda eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda yapılabilecek çalışmalar değerlendirilirken, üniversitenin bilgi ve akademik birikiminin bölgenin gelişimine katkı sağlayacak şekilde kullanılmasının önemi vurgulandı. Taraflar, yerel kalkınmayı destekleyecek projelerde ortak hareket edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantı, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Toplantı sonrası Rektör Elmastaş ile başkan İbrahim Ergün, belediye binasına geçti. Bitlis'in tarihi varlıklarını simgeleyen plaket başkan Ergüne' takdim edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, Eren Üniversitesi'nin bölge için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise misafirperverliği dolayısıyla Başkan Ergün'e teşekkür ederek, üniversite ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Bitlis, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eren üniversitesi rektörü necmettin elmastaş’ın aydınlar belediye başkanı ibrahim ergün ile yemekli toplantıda buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahbap soruşturmasında Fatih Portakal ifade verdi Ahbap soruşturmasında Fatih Portakal ifade verdi
Paravan şirketle belediyeyi soyup sanatçıları böyle kandırmışlar Paravan şirketle belediyeyi soyup sanatçıları böyle kandırmışlar!
Bakanlık listeyi güncelledi Lahmacundan çıkana bakın Bakanlık listeyi güncelledi! Lahmacundan çıkana bakın
Eşinin tatilde olduğu sırada yatağında cansız bedeni bulundu Eşinin tatilde olduğu sırada yatağında cansız bedeni bulundu
ABD’yi sarsan katliam Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü
Biz izlerken utandık İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

08:16
Savaş piyasaları sarstı Petrol 100 doları aştı, altın tepetaklak oldu
Savaş piyasaları sarstı! Petrol 100 doları aştı, altın tepetaklak oldu
07:49
Kapalıçarşı’da bir bardak limonataya ödediği paraya isyan etti: Fiyatlar Monako’yu geçmiş
Kapalıçarşı'da bir bardak limonataya ödediği paraya isyan etti: Fiyatlar Monako'yu geçmiş
06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
02:54
Trump’ın yeni kararı Tahran’ı ayağa kaldırdı: Büyük bir kaos yaşanır
Trump'ın yeni kararı Tahran'ı ayağa kaldırdı: Büyük bir kaos yaşanır
01:15
Av yolunda feci son Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
23:15
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 08:38:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Eren üniversitesi rektörü necmettin elmastaş’ın aydınlar belediye başkanı ibrahim ergün ile yemekli toplantıda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.