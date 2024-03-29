Bitlis Hizan\'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Yerel

Bitlis'in Hizan ilçesinde 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin güvenli ve huzur içinde geçmesi için yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Özçelik'in yaptığı açılış konuşmasında, "31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin ilçemizde huzurlu ve sağlıklı bir ortamda tamamlanması ve oylarını kullanmaya gelecek olan vatandaşlarımızın oylarını güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gereken her türlü güvenlik tedbirleri alındı" dedi.

Toplantıya Kaymakam Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve kurum amirleri katıldı. - BİTLİS