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Bitlis'in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar - Son Dakika

Bitlis'in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar

14.12.2021 10:44

- Bitlis'in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), "Dört Mevsim Bitlis" projesinin startını dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası'nın karla kaplı 2 bin 250 rakımlı zirvesinden verdi.

- Bitlis'in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar

BİTLİS - Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), "Dört Mevsim Bitlis" projesinin startını dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası'nın karla kaplı 2 bin 250 rakımlı zirvesinden verdi.

Bitlis ve ilçelerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla "Dört Mevsim Bitlis" projesini hayata geçiren BİGACEM çalışmalara başladı. Kentin genelinde bulunan tarihi ve doğal güzelliklerinin farklı tekniklerle havadan ve karadan fotoğraflanması ve videolarının çekilmesinin amaçladığı proje için kolları sıvayan BİGACEM proje ekibi, projenin startını dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası'nın karla kaplı 2 bin 250 rakımlı zirvesinden verdi. Dört mevsim çekim yapılacak konumları belirlemek için karla kaplı Nemrut'un yolunu tutan BİGACEM proje ekibi, Küresel Konumlama Sistemi ile alanda çekim yapılacak konumları tek tek belirledi. Kış çekimleri için belirlenen alanlardan deneme çekimleri de alan proje ekibi, aynı çalışmaları Bitlis ve ilçelerindeki diğer alanlar içinde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

"Dört Mevsim Bitlis" projenin BİGACEM'in "Gönüllü Tanıtım Elçileri" projesine entegre olarak gönüllü üyeleriyle birlikte yürütüldüğünü belirten BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, projedeki tek amaçlarının kentin tanıtımına katkı sunmak olduğunu söyledi. Projenin 4 mevsim devam edecek bir proje olduğuna dikkat çeken Aygül, "Bu projeye örnek gösterebileceğimiz bu kadar kapsamlı bir başka çalışma yok. İlkini biz Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak hayata geçirdik. Uzun soluklu birden fazla yıla sirayet edecek bir çalışma. Hem konvansiyonel hem modern yöntemlerle yapacağımız çekimlerden sonra çok geniş bir veri arşivi oluşacak elimizde. Kentin bütün resmi kurumlarının ve özel sektörün tanıtım materyali ihtiyacını ortadan kaldıracak bir çalışma bu. İşin nihayetinde verilerimiz gerek ham gerek farklı formatlarda işlenmiş haliyle ücretsiz bir şekilde erişime açık olacak. Tamamen kendi imkanlarımızla yürütüyoruz. Yetişmiş insan gücümüz var ancak maddi boyutu bizi zorluyor. Proje ve sponsorluklarla bu sorunu da aşmayı umuyoruz" dedi.

BİGACEM Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Hakan Okay ise proje ile kentin tüm güzelliklerinin hem havadan hem de karadan görüntüleneceğini kaydetti. Projenin startını dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası'nın karla kaplı 2 bin 250 rakımlı zirvesinden verilmesinin de ayrıca önemli olduğuna dikkat çeken Okay, "Bugün proje ekibinde yer alacak olan arkadaşlarımızın bir kısmıyla Nemrut Kalderası'nın zirvesine çıktık. Burada çok güzel bir hava ve bunun yanında bir o kadar da güzel bir manzara var. Çekim alanı için belirlediğimiz bu konumlardan hem dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası, hem Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü, hem Türkiye'nin üçüncü en yüksek dağı olan Süphan Dağı'nı hem de Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizi aynı kadrajda görebiliyoruz. Bu kadar güzelliğin aynı karede yer alacak olması da ayrı bir güzellik olacak. Bugün aldığımız deneme çekimlerinde de gerçekten çok güzel görüntüler aldık. Nemrut Kalderası ve Van Gölü'nün üzerine bulutlar çökmüş durumda. Bu da çekimlere ayrı bir güzellik kattı. İnşallah bugün buradan startını vermiş olduğumuz projemiz diğer 3 mevsimde de devam edecektir. Bu çekimlerimiz sayesinde de bu güzellikleri gelip görme imkanı olmayan kişilere de bu çekimleri ulaştırarak onlarında bu doğal güzelliklerimizi görmelerine imkan sağlamış olacağız. Bizim bu projedeki tek amacımız kentin tamamını en güzel şekilde tanıtmaktır. Bunun içinde gönüllü üyelerimizle çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu.

Bitlis'in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar
Bitlis'in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar
Bitlis'in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar
Bitlis'in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar

Van Gölü, Türkiye, Nemrut, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar - Son Dakika
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