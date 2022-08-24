AFAD'dan gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika
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AFAD'dan gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

24.08.2022 18:19
AFAD'dan gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından ilçenin en işlek caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler tarafından bilinçlendirmek amacıyla alışveriş merkezinde yapılan tatbikatta, yangın esnasında nelerin yapılması gerektiği konusunda vatandaşlara bilgi verildi. Eğitim sonrası Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri uygulamalı şekilde tatbikat gerçekleştirdi. Düzenlenen tatbikatta yangına müdahalenin nasıl olacağı ve tahliyelerin nasıl gerçekleşmesi gerektiği incelendi. Yapılan tatbikatta ekiplerce kontrollü yakılan ateş de itfaiye ekiplerinin kontrolünde söndürüldü. Ekiplerin başarılı bir şekilde yaptıkları tatbikat gerçeğini aratmazken, vatandaşlardan da tam not aldı.

Tatbikattaki amaçlarının haklı bilinçlendirmek olduğunu dile getiren AFAD Planlama Şube Müdürü Enis Yağız, "2022 tatbikat yılı olduğu için bugün burada AFAD olarak Tatvan Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte alışveriş merkezinde yangın tahliye tatbikatı düzenledik. Bu tatbikattaki amacımız halkı bilinçlendirmek ve yangın esnasında alınacak  tedbirleri anlatmaktı. İnşallah bu tarz olaylarla karşılaşmayız. Katılım sağlayan bütün vatandaşlara teşekkür ediyoruz" dedi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

alışveriş, İtfaiye, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AFAD'dan gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD'dan gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika
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